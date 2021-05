DJ Nano hace historia pinchando en los cines Capitol para presentar su libro ‘Al otro lado de la cabina’

Tener un hijo, sacar un libro y plantar un árbol. Aunque no sabemos si DJ Nano ha hecho esto último, el famoso productor español ya puede tachar de su lista de cosas que hacer antes de morir las otras dos tareas. Y es que, este mismo jueves 27 de mayo, el músico ha lanzado al mercado el libro Al otro lado de la cabina.

Durante dos décadas, Nano ha estado recorriendo el mundo entero para pinchar en algunos de los sitios más exclusivos del mundo. De este modo, el productor se convirtió en la primera gran estrella española de la música electrónica, llenando todo tipo de locales y llenándolos de color oro.

Ahora, el presentador de World Dance Music se ha animado a contar sus experiencias en el mundo de la producción musical. Lo ha hecho de la mano de nuestro compañero Miguel Ángel Bargueño, quien ha sabido retratar a la perfección el universo del DJ. Con experiencia como escritor de libros especializados en música (Las chicas son rockeras, Malú. Toda y Enrique Urquijo. Adiós Tristeza), Bargueño ha hecho un viaje a la historia de la música electrónica española de la mano de Nano.

Un libro tan especial necesitaba una presentación a su nivel. ¡Y vamos si la tuvo! Los famosos cines Capitol de la Gran Vía madrileña acogieron a un centenar de personas que fueron a escuchar a hablar al DJ.

Por supuesto, el productor estuvo muy bien arropado de sus amigos y familiares. Tampoco faltaron rostros conocidos como Dani Martín, Natalia Rodríguez o Pablo Chiapella en el público.

Una presentación que empezó por todo lo alto

Joe Pérez-Orive fue el encargado de presentar a Nano. Lo hizo con muchísimo cariño. “Es cirujano porque tiene la capacidad de diseccionar y alterar canciones de una manera inigualable”, ha empezado diciendo.

“Cuando el día de mañana a su adorado hijo le pregunten por qué su padre tiene tanto éxito, él, con la cabeza bien alta, contestará ‘mi padre fue, es y será alguien que siempre tuvo las prioridades muy claras y su prioridad siempre fue, es y será la música”, dijo Joe.

Nada más salir al escenario de la sala principal de los Cines, DJ Nano fue a la mesa de mezclas que tenía preparada. Bastaron dos minutos para que el madrileño hiciese su magia. Aunque el público no podía levantarse por motivos de seguridad, sus manos sí que intentaban tocar el cielo al ritmo de una de las mezclas del DJ. Un momento que los asistentes seguro que no olvidan. No todos los días uno termina escuchando a uno de los DJs más exitosos del mundo en una sala de cine.

Con distancia de seguridad, sentadicos y con mascarillas, pero con las mismas ganas de disfrutar de su música 🔥🔥 @djnanoshow ha hecho su magia en la presentación de su libro ‘Al otro lado de la cabina’. 😍 pic.twitter.com/Y8HT0MkRdv — LOS40 (@Los40) May 27, 2021

El consejo de DJ Nano para triunfar en la música

Ya sentado y respondiendo las preguntas, DJ Nano respondió qué consejo le daría a alguien que está empezando en la música:

“Tienes que ser muy real, como en cualquier arte. Tienes que tener mucha personalidad y trabajar muchísimo. Yo siempre digo que en esta profesión, como en todas, tienes que hacerlo de corazón. Eso se nota. Es que eso ocurre mucho en el escenario. Grupos que tocan igual para 50 personas que para 50.000. Creo que la actuación es el regalo que te da la profesión. El trabajo está detrás y requiere una constancia enorme. Pero, sobre todo, es un trabajo muy pasional”

Creo que la actuación es el regalo que te da la profesión

De momento, Al otro lado de la cabina ya va por su segunda edición. ¡Y eso que solo ha pasado un día desde su lanzamiento! Sin duda, hay muchas ganas de conocer más detalles sobre esta música.