J Balvin, María Becerra, Bad Bunny, Juanes y Nicky Jam se despiden de mayo con sus nuevas canciones

Nos encantan los viernes. No solo porque damos la bienvenida al fin de semana, sino también porque nuestros artistas favoritos lanzan sus temas más frescos que acabarán protagonizando el resto de la semana. En ocasiones, incluso, trasciende a todo el año.

Si el pasado 21 de mayo, artistas como Olivia Rodrigo, BTS, Álvaro Soler y Rauw Alejandro combatían el calor con sus nuevos hits, ahora llega otro elenco de voces que se despiden de mayo por todo lo alto. ¡Dale al play!

Viernes 28 de mayo

J Balvin, María Becerra - Qué Más Pues?. Todos esperábamos esta colaboración y al fin la han hecho realidad. Estos dos grandes artistas nos han regalado los ritmos urbanos que necesitamos para combatir la próxima semana con energía. Un hit que llega acompañado de un videoclip a su altura. El colombiano se sube en una moto como un auténtico rompecorazones. Al más puro estilo de A Tres Metros Sobre El Cielo.

Bad Bunny, Luar La L - 100 Millones. El que también ha revolucionado a sus seguidores es el puertorriqueño de éxito. Bad Bunny lanza de forma inesperada este tema junto a Luar La L al más puro estilo del trap. El conejo malo cuenta con el rapero para hablar de los lujos que posee tras convertirse en una estrella.

Juanes - No Tengo Dinero. El artista acaba de estrenar su nuevo álbum Origen, y con él nos presenta una etapa musical de lo más variopinta. El repertorio de este disco está formado por las canciones de otros artistas que le han inspirado a lo largo de su vida, desde el tango de Carlos Gardel hasta el rock de Bruce Springsteen. También escuchamos la poesía de Joaquín Sabina. Una de esas canciones de rock es No Tengo Dinero, su versión del tema de Juan Gabriel.

Nicky Jam, El Alfa - Pikete. Pero los ritmos urbanos aún no se han acabado en este viernes de novedades. Nicky y El Alfa se unen en un tema que nos invita al perreo desde el primer segundo. Y es que no nos extrañaría que este se convirtiese en un claro candidato para la canción del verano 2021. ¡A darlo todo!

Belén Aguilera - Cristal. La artista sigue revolucionando la industria desde su piano. Llega su nuevo tema, que se trata de una balada de lo más fuerte y sincera. Y es que con ella se consigue empatizar desde la primera escucha. Con Belén es imposible no emocionarse.

Nil Moliner - Som Ocells. El cantante se ha unido a su ilustrador favorito Gerard Sancho para la creación del videoclip de su nuevo tema. Un tema que presenta en catalán y que habla de esa nostalgia que nos invade al recordar a esa persona que marcó nuestros corazones.

Reik, Maluma - Perfecta. Después del éxito de Amigos Con Derecho, la banda mexicana y el artista colombiano se han unido en un nuevo hit. Se trata de Perfecta, una canción que escribirla, según Reik, "fue como estar en casa". Con unos ritmos urbanos de lo más pegadizos, se ponen de lo más románticos para referirse a esa chica que les ha conquistado.

Ozuna, Onguito - Diablona. Otro tema cuyos ritmos se meten en nuestras mentes y no podemos sacar tan fácilmente es el que traen este par de artistazos. Con un ritmo más 'hip-hopero', ambos nos regalan una canción que ya se ha convertido en la banda sonora de miles de seguidores.

Paula Cendejas, Piso 21 - Diferente. Con una fusión de sonidos tropicales, pop y un toque de bolero, la madrileña cuenta con el talento de la banda colombiana para dar vida a uno de sus temas más hipnotizantes. Y es que es imposible no imaginarnos escuchándolo junto a la persona que amamos.

Master KG, David Guetta, Akon - Shine Your Light. Otros que nos traen los ritmos tropicales, junto con un toque africano, son este combo de artistas. Después del éxito de Jerusalema, Master KG se ha propuesto seguir protagonizando nuestros veranos. Con esta fusión, nada podría salir mal. ¿Lo conseguirá?

Otros de los artistas que nos deleitan con sus temas para despedirse de mayo son Hugo Cobo y Lennis Rodríguez con Jarana, David Rees con Me Gusta Un Chico, Sam Feldt y Sam Fischer con Pick Me Up, Steve Aoki, Yves V y Ryan Caraveo con Complicated y ALOK, The Vamps y Bloodline con Another You.