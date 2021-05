Olivia Rodrigo, Rauw Alejandro, BTS y Álvaro Soler combaten el calor con sus nuevas canciones

El calor ha llegado, y aunque amenace con desaparecer durante unos días próximamente, nuestra mente ya está aterrizando lentamente en el verano. De eso son muy conscientes nuestros artistas favoritos, y es por ello por lo que se han puesto en marcha para deleitarnos con los ritmos que protagonizarán la época más calurosa del año.

Si el pasado 14 de mayo fueron Lola Índigo, Olivia Rodrigo, Alicia Keys y Katy Perry algunas de las que inundaron nuestro viernes de Girl Power, ahora llega otro explosivo repertorio de artistas. ¡Y una de ellas repite! Dale al play y disfruta de las novedades de este 21 de mayo.

Viernes 21 de mayo

Olivia Rodrigo - Enough For You. Se acabó la espera. El álbum debut de Olivia Rodrigo, Sour, ya está aquí. Nos ha regalado un auténtico viaje de emociones, que hace parada en todas y cada una de las fases del duelo tras una ruptura. Una de las canciones que aterrizan en este proyecto es Enough For You, que habla de cómo quería sentirse cuando estaba con ese chico que la hacía sufrir.

Rauw Alejandro - Todo De Ti. Otro que está de enhorabuena es el puertorriqueño, que ha dado la bienvenida a una nueva y emocionante etapa musical. No solo ha dicho adiós a sus trenzas, sino que también lo ha hecho (al menos temporalmente) a los ritmos de reggaeton. El cantante nos sorprende con un estilo de lo más ochentero y disco en su nuevo tema.

BTS - Butter. Con un estilo único, elegante, pop y con toques de música electrónica, la exitosa banda de K-Pop aterriza con su segundo tema en inglés. En tan solo unas horas, su videoclip ha superado los 38 millones de reproducciones, lo que demuestra que su lanzamiento ha tenido una gran acogida. Y es que estos siete artistas nos derriten al ritmo de su nuevo tema y de su coreografía.

Álvaro Soler - Si Te Vas. El cantante está de enhorabuena, ya que acaba de estrenar su nuevo sencillo. Con unos ritmos pegadizos y de lo más positivos, Álvaro sorprende con este tema en español que habla de una historia de desamor.

Lunay, Chencho Corleone, Chris Jedi - Vudú. Lunay ha lanzado su disco El Niño, y con él llega un repertorio de canciones de ritmos urbanos imposibles de ignorar. Una de ellas es Vudú, una colaboración junto a estos dos artistas que con tan solo escuchar los primeros segundos ya nos adentra en una sesión de perreo imparable. Para muchos, El Niño se ha convertido en la banda sonora del verano.

Lil Nas X - Sun Goes Down. Después del éxito de Montero, el rapero estadounidense ha aterrizado en nuestros oídos con una nueva canción. Una canción en la que habla de la soledad y la depresión. Lil Nas X se acerca una vez más a sus seguidores a través de la realidad que sucede con algunos de ellos. Sun Goes Down es el tercer sencillo de su álbum Montero.

Marshmello, Jonas Brothers - Leave Before You Love Me. Con una fusión de ritmos pop, disco y toques electrónicos, estos artistas se unen para deleitarnos con una canción que habla de una ruptura amorosa. El DJ celebra así su 29º cumpleaños.

Galantis, David Guetta, Little Mix - Heartbreak Anthem. Este combo de artistas nos deleita con un tema en el que las voces armoniosas de las tres integrantes de la girlband británica se convierten en las claras protagonistas. Se unen para hablarnos también de una ruptura y de ese "quiero y no puedo" que se siente cuando te planteas volver con la persona que te hizo daño.

Nia - Arrebatao. Con unos sonidos pop urbanos de lo más hipnotizantes, la cantante nos deleita con un tema de lo más sensual y pegadizo. El tema que cualquiera desearía escuchar un viernes y levantarse así el ánimo. ¡A darlo todo!

Lana del Rey - Blue Banisters. La cantante ha compartido tres avances del que será su próximo álbum de estudio. Una de ellas es Blue Banisters, cuyo título es el del propio disco. Las otras dos canciones son Wildflower Wildfire y Text Book, y estas tres llegan al más puro estilo Lana del Rey. El álbum verá la luz el 4 de julio.

Otros de los artistas que nos deleitan con sus nuevos hits este 21 de mayo son Amenazzy y Jay Wheeler con Salió, Twenty One Pilots con Saturday, Arnau Griso con Pocho, Eva B con Sonar, Vance Joy con Missing Piece y Nya de la Rubia y Barroso con Fuego.