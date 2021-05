Belén Aguilera se vuelve de ‘Cristal’ en su balada más fuerte

Belén Aguilera sigue revolucionando la industria desde su piano, y no es para menos. Su estilo personal, sus temas y su voz han conquistado a todos sus seguidores, y sigue haciéndolo canción a canción.

Sobre todo, si son nuevas. Y es que la artista, como buena compositora, siempre tiene temas en la recámara preparados. Uno de ellos era Cristal.

Presentado en directo, enamoró a todo su público desde la primera escucha. No es para menos: Es una balada de lo más fuerte y sincera a la vez. Algo que se ve como una de sus mejores bazas al escribir desde Como Ves, No Siempre He Sido Mía…, su primer álbum.

Tras muchas peticiones, la artista se ha lanzado de lleno con Cristal y lo ha convertido en single. Con su versión de estudio también ha estrenado videoclip, que se puede ver sobre estas líneas.

Con una idea lo más conceptual, seguro que más de uno se siente identificado con la sensación que evoca cada plano.