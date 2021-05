Paula Cendejas y Piso 21 fusionan bolero y tropical en ‘Diferente’: ¡mira el videoclip y la letra!

Ahora que se habla más que nunca de Madrid en todas partes, es un gran momento para recordar que la capital también posee una gran cultura folclórica. Y así es como se reivindica Paula Cendejas, una de las artistas urbanas del momento en España, y que lleva el bolero por bandera.

Ella lleva ya algunos años creando música, desde que se abriera un canal en YouTube donde compartir sus covers y que esto le sirviera de trampolín para conseguir empezar su carrera profesional en esta disciplina. Además, encontró en Alizzz su aliado perfecto para dar forma a sus composiciones.

Y precisamente de la mano del productor catalán fue como terminó colaborando con otro artista que últimamente ha presumido de madrileño como nadie. Cómo no, hablamos de C. Tangana, con el que sacó la canción Como habla una mujer hace apenas un año.

En cuanto a Piso 21, estos parceros no necesitan presentación. Los de Medellín adquirieron especial fama en 2016 con su unión a Maluma en Me llamas, y desde entonces no han parado de crear grandes éxitos, entre los que se encuentran Déjala que vuelva (con Manuel Turizo) o Querida (junto a Feid).

Podemos decir que la unión de estos dos nombres tan potentes en una canción ha hecho gala de su título: Diferente. Por supuesto, cuenta con lo mejor del sonido de ambos, desde el sonido latino tropical de Piso 21 al bolero de Paula Cendejas. Todo ello aderezado con una buena dosis de amor y romanticismo que los propios artistas simbolizan en su videoclip.

Un tema tranquilito, pero que no por ello dejará de sonar con la llegada del calor que ya se está produciendo. Y a ti, ¿qué te ha parecido esta unión tan... Diferente?