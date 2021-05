¡Momentazo! Sebastián Yatra visita los estudios de LOS40 y recibe, por sorpresa, la noticia de su Número 1

Sebastián Yatra y Myke Towers están triunfando con su Pareja del Año. Desde que vio la luz a mediados de abril de este año, sus reproducciones en las plataformas no han dejado de subir. Tanto es así que en Youtube reúne ya más de 132 millones de visualizaciones. En LOS40, incluso, la hemos incluido en nuestra lista de posibles canciones del verano de 2021.

Pues bien, lo que el colombiano desconocía es que Pareja del Año acabaría convirtiéndose en el rey de la Lista de LOS40. Pero lo más emocionante ha sido poder vivir su reacción en directo.

Todo ha ocurrido este sábado 29 de mayo cuando Tony Aguilar ha recibido la visita de Yatra en los estudios de LOS40 durante Del 40 al 1. Ambos, emocionados por reencontrarse, han sido los protagonistas de un auténtico momentazo. Ha sido cuando nuestro presentador le ha anunciado que su tema con Myke Towers, no solo ha entrado en la Lista de LOS40, sino que lo ha hecho directamente al Número 1. ¡Una locura!

¡Tremendo! @SebastianYatra es N°1 directo con PAREJA DEL AÑO, junto a @MykeTowers_, y @TonyAguilarOfi le ha dado la noticia en directo en el estudio#Del40al1CocaCola pic.twitter.com/qgtxyE0N4l — Del 40 al 1 (@Del40al1_es) May 29, 2021

El colombiano no ha podido salir de su asombro y, como se suele decir en España, es evidente que la alegría no le cabía en el pecho. Una alegría que se disfruta más si es compartida, y eso es lo que ha hecho nuestro protagonista con Tony Aguilar, a quien no ha dudado en abrazar de inmediato. De su boca solo salían palabras de agradecimiento.

La historia de los Números 1 directos

Yatra y Towers han hecho historia con su aterrizaje directo a lo más alto de nuestra lista. Se suman así a una lista de artistas que también han recibido este título a lo largo de décadas de música y emoción en nuestro ránking.

Albunos de ellos son Michael Jackson, con Black or White y Jam en el año 1992. Mecano con El Fallo Positivo, también en 1992, y Eros Ramazzotti con Cosas de la Vida en 1993, son otros de los que lo consiguieron.

Alejandro Sanz no podía faltar en esta lista de récords. Sus éxitos Si Tú Me Miras, La Fuerza del Corazón y Corazón Partío aterrizaron en el Número 1 de la Lista en 1993, 1995 y 1998, respectivamente. George Michael, Ana Torroja, Elton John, Rosa y David Bisbal son otros de los referentes indiscutibles que forman parte de este ránking.

Llegando a los años más recientes nos encontramos con Adele y su Hello, que aterrizaron directamente en lo más alto en el año 2015. Le siguen Ed Sheeran y Justin Bieber con I Don't Care en 2019. Los últimos en incorporarse han sido nuestros protagonistas de este 29 de mayo.

¡Enhorabuena, Sebastián Yatra y Myke Towers!