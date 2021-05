Temas de Yatra, Lil Nas X, Ana Mena y más: esta será la canción del verano 2021

Parecía que no llegaba, pero ya podemos decirlo: queda menos de un mes para que estemos oficialmente en verano. Todavía no sabemos cómo serán los meses de más calor en este 2021 tan diferente en todos los sentidos. Lo que está claro es que, haya o no fiestas, discotecas, chiringuitos o grandes multitudes en las playas y piscinas de España, la música nos seguirá acompañando durante el verano pase lo que pase.

Desde LOS40.com te traemos 12 nombres que tienen todas las papeletas para llevarse un título tan privilegiado como es el de canción del verano 2021. ¡Toma nota y añádelas a tus playlist si aún no las tienes!

Pareja del Año - Sebastián Yatra & Myke Towers

¿Cuál será la canción de este verano?

El título de nuestra primera candidata a canción del verano ya parecía presagiar el fenómeno en el que se ha convertido esta unión entre Colombia y Puerto Rico. La historia de un amor no correspondido ha sacudido por completo las listas de éxitos hispanas, y nadie mueve de lo más alto a una canción que, además, sigue siendo candidata a la lista oficial de LOS40 y puedes votarla en Twitter con #MiVoto40 para conseguir que se cuele en ella.

MONTERO (Call Me by Your Name) - Lil Nas X

¿Cuál será la canción de este verano?

Junto con Drivers License de Olivia Rodrigo, se ha convertido en el mayor éxito de lo que llevamos de 2021 a nivel mundial. A su autor ya lo conocíamos por otra canción del verano como fue Old Town Road (en 2019), acompañado de Billy Ray Cyrus, histórico cantante country y padre de Miley. Cambió el viejo oeste por las referencias bíblicas, y surgió un tema cuya promoción empezó con la venta de una polémica colección de zapatillas que incluía gotas de sangre humana y que fue desautorizada por la marca a la que supuestamente pertenecían. El título de la canción, por cierto, corresponde al nombre de pila de Lil Nas X: Montero Lamar Hill.

Ram Pam Pam - Natti Natasha & Becky G

¿Cuál será la canción de este verano?

¿Quién no bailó Sin Pijama en verano de 2018? Apenas unos meses después de la revolución que supuso su éxito Mayores, la mexicana Becky G volvía a publicar una canción llena de empoderamiento femenino y se unía a Natti Natasha, una de las pioneras del reggaeton hecho por mujeres. Tres años después, vuelven a repetir alianza con otro de esos temas que difícilmente nos vamos a poder sacar de la cabeza desde las primeras escuchas.

Hero - Afrojack & David Guetta

¿Cuál será la canción de este verano?

Reggaeton, hip hop, rock... Ya hemos tocado casi todos los palos, pero a esta clasificación le faltaba una buena dosis de electrónica. Nos la traen dos expertos en la materia con décadas de trabajo a sus espaldas: el neerlandés Afrojack (que también participó en la final eurovisiva) y el francés David Guetta. Hero es una de las canciones más buscadas en todo el mundo a través de Shazam y por ello estamos seguros de que será la representación veraniega de un estilo musical que algunos dan por muerto, pero que en realidad está de parranda.

Fiel - Los Legendarios, Wisin & Jhay Cortez

¿Cuál será la canción de este verano?

Algo más de tiempo lleva en nuestras vidas este otro tema latino de manos de un dúo puertorriqueño que ha publicado recientemente su primer álbum de estudio, aunque realmente llevan desde 2008 en la brecha musical. Pero esta diferencia temporal no será la razón por la que dejemos de perrear con ellos este verano. Una buena forma de volvernos durxs sin ir al gym, sin duda.

Marea (We've Lost Dancing) - Fred Again & The Blessed Madonna

¿Cuál será la canción de este verano?

Cogemos un avión y viajamos hasta el Reino Unido para toparnos con una producción que debes escuchar si aún no la conocías. Desde las Islas Británicas llega Fred Again, acompañado de otra artista que no, no es la Madonna que pensábamos, sino que se trata de una productora norteamericana a la que ya conocimos remezclando Levitating de Dua Lipa (versión en la que sí estaba Madonna, por cierto). Y de nuevo, Marea es también el nombre de pila de esta DJ.

Solo - Omar Montes, Ana Mena & Maffio

¿Cuál será la canción de este verano?

Cualquier trabajo de estos tres artistas por separado es sinónimo de éxito asegurado, por lo que su unión no podía significar otra cosa que no fuera un auténtico pelotazo en listas (también en la de LOS40, donde se mantiene entre las 10 primeras de la semana). Solo llegó a nuestras vidas pocas semanas después de arrancar 2021, pero seguimos tan enganchados a ella (y su coreografía) que no vamos a dejar de escucharla en todo este verano.

Tiroteo (Remix) - Marc Seguí, Pol Granch & Rauw Alejandro

¿Cuál será la canción de este verano?

Solo hace falta moverse lo mínimo en Instagram para descubrir que esta es la canción que todxs quieren incluir en sus historias. Por si aún no lo conoces, Marc Seguí es un joven mallorquín que se dio a conocer hace tan solo dos años con su primer lanzamiento viral, Si nos vamos. Sus profundas letras y producciones lo han llevado a crear esta nueva versión de Tiroteo con una de las sensaciones de la música latina, Rauw Alejandro, y con la que puedes llevarte mucho dinerito si escuchas Anda Ya cada mañana.

Rasputin - Majestic & Boney M.

¿Cuál será la canción de este verano?

Uno de los mayores virales de TikTok en este 2021 llega en forma de clásico remezclado. Un viaje en el tiempo desde 1977 que trae de vuelta a uno de los personajes más célebres de la historia rusa y que gusta por igual a jóvenes y mayores. Tiene, por tanto, todos los ingredientes para sonar cada vez más con la llegada del calor.

Good 4 U - Olivia Rodrigo

¿Cuál será la canción de este verano?

No podía faltar en esta recopilación el nombre de una artista que ha batido todos los récords este año. Drivers License apareció tan solo 8 días después de dar la bienvenida a 2021 y el fenómeno fue tan grande que ni los propios críticos musicales daban crédito a lo que estaba ocurriendo. Ahora, con su primer disco publicado, Sour, Olivia se postula como una de las cantantes más prometedoras a nivel mundial y parece dispuesta a repetir el éxito de su primer sencillo con canciones como esta.

Magia - Álvaro Soler

¿Cuál será la canción de este verano?

¿Qué sería de un verano sin la música de Álvaro Soler? El catalán de raíces alemanas continúa siendo uno de nuestros artistas más internacionales y su música cruza el Mediterráneo en cuanto aparecen los primeros rayos de sol. Países como Italia, Bélgica, Francia o Polonia ya vibran al ritmo de la Magia de Soler.

Build a Bitch - Bella Poarch

¿Cuál será la canción de este verano?

Terminamos con una chica nacida en Filipinas y que, antes de dedicarse a la música, sirvió a la Armada estadounidense. Bella Poarch es, además, la tercera persona con más seguidores en TikTok de todo el mundo, solo superada por las imbatibles Charli D'Amelio y Adisson Rae. Y en esa red social nació el éxito de esta canción, con la que ha batido un récord que días atrás ya había conseguido Good 4 U de Olivia Rodrigo.