¿Fue 1971 el año en que la música cambió el mundo?

Elegir cuál fue el mejor año de la música no es tarea fácil. Tanto, que solo por la diversidad de música y de géneros que existen se convierte en algo totalmente imposible, aunque sí es cierto que si para llegar a una respuesta se escoge el rock, muchos podrían decir que algunos de los mejores álbumes vieron la luz en 1971.

Uno de los que apostarían por ese año es Asif Kapadia, director de documentales como Senna y Amy, quien ha estrenado recientemente en Apple TV+ 1971: The Year That Music Changed Everything. En esta miniserie, de ocho episodios en total, explora cuáles fueron los músicos y las bandas más influyentes en el ámbito cultural y social de principios de los años 70. Cabe recordar que entonces se subían a los escenarios artistas que hoy en día siguen formando parte de nuestras vidas a través de clásicos que nunca dejan de sonar en las emisoras.

A la vez que John Lennon publicaba su himno por excelencia, Imagine, los estadounidenses seguían asimilando la condena a pena de muerte a la que había sido sometido Charles Manson por los terribles asesinatos perpetrados en el verano de 1969. A la vez que miles de jóvenes aullaban como Roger Daltrey en Won’t Get Fooled Again, otros miles se manifestaban en las calles para luchar contra el racismo y la necesidad de una igualdad real entre blancos y negros.

También Marc Bolan y David Bowie rompían estereotipos al mismo tiempo que inflaban su ego en un nuevo género adaptado y codificado como masculino, el glam rock. En definitiva: la música era capaz de trascender, movilizar y, sobre todo, hacer reflexionar a quien la escuchara. No hay duda de que el primer año de la década de los 70 ha pasado a la historia por ser un momento de transformaciones a todos los niveles y, lógicamente, eso quedó reflejado en álbumes emblemáticos que todavía hoy son imprescindibles en la historia de la música. Estos son algunos de ellos:

1. ‘WHAT’S GOING ON’, DE MARVIN GAYE

Aunque hayan pasado cinco décadas, este trabajo de Marvin Gaye para Tamla Motown sigue estando de actualidad. Tanto, que la revista Rolling Stone lo posicionó en primer lugar de la lista de los 500 mejores álbumes de la historia en 2020, año que desbancó al Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band de The Beatles en medio de la burbuja del Black Lives Matter. Y es que si hay algo que caracteriza este trabajo, además de su particular sonido capeado, es su atemporalidad. Lamentablemente, perdura la desigualdad social sobre la que cantaba Gaye en sus canciones.

2. STICKY FINGERS, DE THE ROLLING STONES

Un álbum icónico por dentro, con una lista de éxitos muy variados que incluyen la candente Brown Sugar y el baladón por excelencia de los Rolling, Wild Horses, sino también por su cubierta, otra obra de arte sin complejos. Fue Andy Warhol quien, aprovechando el tirón del famoso plátano que adornó el disco The Velvet Underground & Nico (1967), volvió a darle un tinte sexual y muy masculino a su portada. En España se vendió una versión muy diferente debido a la censura, en la que aparecía unos dedos que salían de una lata llena de melaza. Muy desagradable, por cierto.

3. IV, DE LED ZEPPELIN

En realidad, el nombre de este disco de Led Zeppelin se desconoce porque en su portada no aparece, pero si le preguntas a cualquier seguidor de los británicos qué título le pondría, sería ese. Esto se debe a que sus predecesores fueron editados como I, II y III. En esta ocasión, Robert Plant y compañía optaron por dar un giro total al sonido folk que caracterizó su trabajo anterior y arrancaron el elepé con la fastuosa Black Dog. En la lista no falta Stairway To Heaven, de la que el cantante acabó harto en la gira mundial que el grupo ofreció ese ese mismo año.

4. PEARL, DE JANIS JOPLIN

Fue el último trabajo de estudio de la malograda cantante de Port Arthur (Texas), quien pasó sus últimos días editando el que sería su disco más vendido. No pudo disfrutar de ese logro, ya que falleció a los 27 años de una sobredosis unas semanas antes de publicarlo. La voz desgarrada de Janis suena divertida (Move Over, Me and My Bobby McGee) y desoladora (Cry Baby, Get It While You Can) a partes iguales, pero sabe conjugar esa doble sensación con la arrebatadora personalidad que la consolidó como la primera artista femenina de rock.

5. IMAGINE, JOHN LENNON

Himno de los himnos. Así podríamos definir el tema utópico que da título al segundo álbum en solitario del entonces ex Beatle John Lennon. Además de su preocupación por el devenir de una sociedad ya corrupta, aprovechó para criticar de forma muy certera a las instituciones políticas de entonces (Gimme Some Truth), así como para mandarle algún mensaje a su Paul McCartney, con la rabiosa How Do You Sleep? Pero no todo fueron prejuicios y reclamos, Lennon reservó algunos temas a su amada Yoko Ono, de nuevo, muy presente en sus letras.

6. BLUE, DE JONI MITCHELL

De nuevo, el lamento de una mujer por una reciente ruptura sentimental, pero con una puesta en escena solemne y sencilla. Aquí solo se escucha el piano, la guitarra acústica y, por supuesto, la voz de una Joni Mitchell destrozada tras poner punto final a una relación tan intensa como efímera con Graham Nash. Blue, un término en inglés que no solo se relaciona con este color sino, también, con el sentimiento de tristeza ofrece una decena de canciones que invitan a la reflexión y la nostalgia de un pasado a medio camino entre el desengaño y la autocomplacencia.

7. TAPESTRY, DE CAROLE KING

Este disco, el más importante de la carrera de Carole King, refleja el ambiente cálido y hedonista que marcó su proceso de composición. Entonces, la artista vivía en el famoso barrio de Laurel Canyon, lugar de gran inspiración con un vecindario envidiable (Cass Elliott, Jim Morrison o The Eagles pasaban sus días en aquellas montañas) y se nutrió de esa experiencia para plasmarla en unas canciones que motivaron a muchas mujeres a seguir el camino de sus vidas según sus propias convicciones. Con este disco, la cantautora recibió cuatro premios Grammy.

Otros discos publicados en 1971 que no te puedes perder… Electric Warrior, de T.Rex; L.A. Woman, de The Doors; Who’s Next, de The Who; Aqualung, de Jethro Tull; Hunky Dory, de David Bowie…