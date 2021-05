Sam Feldt nos habla del origen de ‘Pick Me Up’ con Sam Fischer y de sus nuevos proyectos

Sam Feldt es uno de esos artistas que siempre han estado en sintonía con LOS40 Dance. Hace unos meses escuchamos su hit junto a Ke$ha, Stronger, e inmediatamente se convirtió en nuestra banda sonora para motivarnos en los tiempos tan difíciles que vivíamos.

Aunque aún queda un camino por recorrer para hacer frente a este virus, el DJ tiene claro que no va a dejar de ofrecernos su música para así conseguir evadirnos, aunque sea, durante unos minutos. Eso sí, estamos seguros de que también estará ahí cuando todo esto acabe y así poder celebrarlo juntos.

Lo dicho: Sam Feldt sigue lanzando música. Su tema más reciente es Pick Me Up, que llega junto a la voz de Sam Fischer. Con él ya trabajó en el remix de What Other People Say junto a Demi Lovato, y el resultado superó cualquier expectativa. En LOS40 Dance hemos podido charlar con nuestro protagonista acerca de este último proyecto que ya ha conquistado a miles y miles de seguidores alreddor del mundo.

Pregunta (P): ¿Cómo decidiste proponer a Sam Fischer para esta nueva canción?

Respuesta (R): Desde que lanzó su single This City llevo enamorado de la voz de Sam Fischer. Cuando entonces me habló para hacer el rémix de What Other People Say con Demi Lovato, inmediatamente dije que sí y la conexión se hizo. Afortunadamente, le gustó mi rémix tanto que decidimos empezar a trabajar en una canción original de Sam x Sam, que ahora se ha lanzado como Pick Me Up.

P: ¿Cómo fue el proceso de crearla? ¿Qué aportó cada uno de vosotros a la canción?

R: La letra fue escrita principalmente por Fischer, mientras yo estuve a cargo de la producción. Al principio del proceso, me sorprendió con una gran idea para las vocales del tema que me gustó mucho. Después de tener la raíz por su parte, empecé a trabajar sobre ella en el estudio y terminé la estructura de la canción. El mayor reto fue el "drop", que llevó un tiempo hacerlo bien. Al final, decidimos añadir los instrumentos de la banda de Sam Feldt Live, que fue una unión hecha en el cielo.

P: ¿Por qué necesitamos escuchar Pick Me Up?

R: Creo que es una canción que tiene un mensaje de estar ahí para la gente más cercana a ti cuando más lo necesiten - y es un mensaje que todos deberían escuchar, creo.

P: ¿Qué aprendiste de Sam y qué aprendió él de ti?

R: (Risa) ¡Buena pregunta! Sam es un genio de la composición, así que me inspiró con su letra significativa y sus melodías poderosas. Gracias a esto, tuve la oportunidad de añadir el sonido de Sam Feldt muy fácil - y ambos juntos han hecho una combinación increíble.

P: Si tuvieses que hacer el rémix de algún hit reciente, ¿cuál sería y por qué?

R: He estado enamorado de Heat Weaves de Glass Animals desde que la escuché por primera vez en el FIFA 21. Ahora está en la lista Today's Top Hits y nunca me canso.

P: ¿Puedes darnos alguna pista de tus próximos proyectos?

R: Tengo sobre más o menos 20 proyectos en los que estoy trabajando ahora mismo. Así que, quién sabe, quizás haya un álbum de Sam Feldt el próximo año.

P: ¿Cuáles son tus retos para este año?

R: En la parte de la gira, he estado luchando para preparar el papeleo para comenzar a hacer giras internacionales de nuevo. Recientemente tuve que cancelar mi gira por Estados Unidos por eso, así que creo que esto también será una lucha para el resto del año. En el lado de la música, ¡todo va genial! Un gran enfoque para mí es construir el sello Heartfeld Records este año, así como mi startup Fangage, que cierra la brecha entre los fans y sus héroes.

¡Queda Sam Feldt para rato!