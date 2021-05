Alejandra Rubio enseña su ropa interior en ‘Viva la vida’ por culpa de Torito y sale avergonzada de plató

Viva la vida es uno de esos programas en los que nunca sabes qué es lo que va a suceder con sus colaboradores. La locura de cada programa nos hace esperar cualquier cosa y más, cuando Torito entra en escena. Él se definió un día como el bufón del programa y, lo cierto, es que su papel es el de sacar el lado más desenfadado y gamberro de los colaboradores. Aunque puede que esta semana, se le fuera de las manos.

Estaba muy metido en su papel y ha cogido por banda a Carmen Borrego y ha comenzado a zarandearla. La colaboradora ha acabado lamentado el daño que le había hecho en las costillas. Una de las que más se reía era su sobrina, Alejandra Rubio, pero claro, es que no sabía que ella iba a ser la siguiente.

Torito cogió a la hija de Terelu Campos y también empezó a zarandearla y debe de pesar muy poco porque el colaborador la cogió como si fuera una muñeca y le dio un buen meneo. Claro que no calculó bien y a Alejandra se le acabaron viendo las bragas.

Y ya se sabe lo que gusta un montón así en twitter. En seguida las imágenes empezaron a difundirse a la velocidad del rayo, para que nadie se perdiera el momentazo que provocó un momento de agobio y vergüenza a la colaboradora.

Espantada y vuelta para explicarse

Salió despavorida del plató. Luego volvió más tranquila para explicar su espantada. “Me he asustado porque, de repente, he visto que se me estaba viendo todo. He salido de los nervios, pero que todo en la vida fuera eso”, admitía.

Además, se lo ha tomado con sentido del humor y ha confesado que ha sido la respuesta a las risas que se había echado con el zarandeo de su tía. “Es el karma porque me he reído de la tita y me ha tocado", aseguraba.

Ahora que todo el mundo le ha visto las bragas ya no puede hacer nada más que tomárselo de la mejor forma posible y es lo que ha hecho. En sus propias redes escribía: “Hagas lo que hagas, ponte bragas”.

Podía haber sido peor.