‘Viva la vida’: Sale uno de sus colaboradores veteranos y entra otro que generó muchas polémicas hace años

“Aún no me lo puedo creer, tras casi 4 maravillosos años colaborando para @vivalavidatele5 el pasado día 16 de Mayo fue mi último programa. Después de tantos retos profesionales y proyectos llegó el momento de la despedida. Gracias”. Con estas palabras en sus redes sociales, Diego Arrabal confirmaba que dejaba de ser colaborador de Viva la vida.

Una vez conocida la noticia han empezado a surgir un aluvión de hipótesis para explicar su marcha del programa. Una de ellas aseguraba que le habían despedido y es que, no podemos olvidar que Arrabal ha sido uno de los colaboradores más polémicos del programa. Pero no, él mismo lo ha desmentido.

“Quiero aclarar que en ningún momento me despiden de @vivalavidatele5. Soy yo, exclusivamente yo, quien después de meditarlo mucho tomo la decisión de no seguir", confirmaba en twitter.

Tras agradecer las muchas muestras de cariño que ha recibido tras hacer pública su marcha del programa, ha avanzado que no va a desaparecer de la esfera pública, ya está embarcado en un nuevo proyecto.

“Quiero que estéis muy atentos. El próximo 16 de Junio, compartiré mi futuro mediático con todos vosotr@s... Empieza la cuenta atrás...”, anunciaba sin dar más detalles.

Nuevo colaborador

Pronto descubriremos dónde vamos a poder seguirle a partir de ahora, pero mientras, el que ha sido su programa durante cuatro años ya le ha buscado un nuevo sustituto. Un personaje que llevaba años desaparecido de los medios, pero que también fue muy polémico en su día en programas como Crónicas Marcianas o Día a día.

“Ostras, no te creo. ¿Perdona? ¿De verdad? Madre mía... Vamos a tener tardes muy gorditas aquí. Estoy impresionada, de todos los que se me podían haber pasado por la imaginación, no me ha pasado él para nada, aseguraba Carmen Borrego al conocer su identidad.

Se trata ni más ni menos que de Enrique del Pozo que hace años decidió desaparecer de los medios. En su llegada a Viva la vida ha explicado por qué. La razón no es otra que Antonio David Flores que y las informaciones que difundía en la revista que compartía con Emilio Rodríguez Menéndez. Una campaña de desprestigio que le produjo una depresión que, a su vez, le obligó a apostar por la retirada.

Se llegó a decir de él, incluso, que se acostaba con niños. Ahora, ya está recuperado de aquella depresión y le ha perdido el miedo a Antonio David. Está claro que se ha convertido en su diana y que va a aprovechar el momento para tomarse la revancha.

Del Pozo, que era muy amigo de Rocío Jurado y su familia, también ha tenido un reproche para Rocío Carrasco. "Estoy un poco decepcionado con Rocío Carrasco porque cuando alguien te defiende gratis y por ello es difamado, atacado y vilipendiado puedes agradecerlo”, explicaba, “su madre sí me llamaba para darme las gracias por defenderla, pero en su documental he echado de menos que dijese algo sobre mí".

Esto no ha hecho más que empezar. Habrá que ir viendo, semana a semana, el juego que da el nuevo colaborador de Viva la vida.