‘Socialité’ muestra las imágenes de un Jesús Castro macarra cuando le pillan con su novia, Alba Casillas

Este domingo, Socialité, el programa que presenta María Patiño, mostró las imágenes de Jesús Castro saliendo de un conocido restaurante en la Puerta de Alcalá de Madrid. Uno de esos lugares de moda donde siempre suele haber apostado algún equipo de prensa.

Pues bien, allí estaba él con su chica, Alba Casillas. La prima de Iker Casillas que conocimos en Mujeres y Hombres y Viceversa. No estaban solos sino acompañados de unos amigos que, en todo momento, intentaron hacer que Jesús no siguiera hablando con los reporteros y sacarlos de allí cuanto antes.

Los reporteros, tras reconocerles, se acercaron a él para darle felicitarle por su nueva relación. “Habéis venido a darme la enhorabuena… Vosotros sabéis que no entro en mi vida privada y no lo voy a hacer ahora”, aseguró.

Momento de tensión

El aire del actor era bastante chulesco y mantuvo su mascarilla a medio poner. “Si queréis preguntarme cómo estoy mirarme de arriba abajo y veréis que estoy como un Navidul. Nunca he estado mejor”, aseguró con ese aire de superioridad que mantuvo durante todo el encuentro.

Eso sí, mantuvo la calma e intentó no excederse. Por lo visto, no le sentó nada bien que le grabaran. “Me parece increíble que vengáis aquí, para un día que tengo libre, para molestarme. No he entrado nunca en mi vida privada y no lo voy a hacer ahora”, repitió.

Quiso dejar claro que no estaba enfadado ni se lo estaba tomando a mal, aunque sus palabras no concordaban mucho con su actitud. “Estás notando que no me enfado porque si yo me enfado este señor no graba. No me estoy enfadando porque os respeto muchísimo. Puedo ser pacífico y atenderos de una manera coloquial y educada, también puedo no serlo. Y créeme que no queréis, en serio os lo digo”, dejaba caer como amenaza velada.

“Yo presento una película y os atiendo a 70 medios de comunicación. Sé que está la cosa mal y que no tenéis mucho contenido, pero está la cosa muy barata para que yo os interese”, le repitió al equipo de prensa.

“Está la cosa fastidiada para que le pongamos el micrófono a alguien como tú”, contestaba el reportero en la pieza que emitió el programa, que mostraba su descontento con la actitud del gaditano.

“Fíjate que no me he puesto a malas que me siguen grabando. Si yo me pongo a malas, te recuerdo que soy de Vejer, este señor, con todos mis respetos, no graba y esta señora, con todos mis respetos, no pone el micro, y no me estoy poniendo a malas”, repetía sobre su comportamiento.

Los amigos del actor intentaban calmar al actor y terminaban metiéndole en un taxi ante la atónita mirada de los periodistas 😱 #Socialité458 https://t.co/lEWFPdUb0A — SOCIALITÉ (@socialitet5) May 30, 2021

Finalmente, sus amigos consiguieron que subiera a un taxi y frenara una situación que estaba ganando tensión por momentos.