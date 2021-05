¿Por qué Kiko Matamoros no ha visto el documental de Rocío Carrasco?

Kiko Matamoros se ha visto señalado durante la emisión de la serie documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva. ¿La razón? No criticaba directamente a Rocío Carrasco, pero a veces, de alguna manera, defendía a Antonio David Flores y a su hija Rocío.

La última en señalarlo fue Carlota Corredera después de que el colaborador que más horas echa en Telecinco confesase que no había visto el programa. ¿Pero por qué ha preferido no hacerlo? El propio Matamoros respondió a esta pregunta en Viva la vida.

"Vi el episodio 0 y me produjo tal estupor y tal estado de angustia y ansiedad que apagué la tele y me fui a la cama. Pensé que podía haberme equivocado en los juicios que hice y me parecía un tema que era tremendamente doloroso", explicó.

A continuación, Kiko confirmó que todo lo que está sucediendo entre Rocío Carrasco y Rocío Flores le recuerda a todos los conflictos que ha protagonizado públicamente con sus hijos: "Sé lo que he aguantado y sé lo que he llorado en mi casa. Sé lo que es ese dolor. Cuando veo una guerra de padres o de padres con sus hijos me produce rechazo y me remueve muchas cosas que tengo dentro".

Por otro lado, el tertuliano admitió que no había visto Rocío. Contar la verdad para seguir viva, pero aseguró que tenía toda la información. "Se han ido desgranando todas las declaraciones de interés que ha ido diciendo Rocío. Toda la información de lo que ha dicho la tengo. No hablo desde el desconocimiento", dijo en un momento dado.

Y añadió: "¿Qué la tengo que pedir perdón según Carlota Corredera? Posiblemente sí. Posiblemente todos. Del primero al último de los que hemos participado, porque a veces te das cuenta de que perteneces a un aquelarre que es absolutamente abusivo e injusto".