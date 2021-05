Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale y la foto que ha hecho sentir mayores a los fans de 'High School Musical'

Conocimos a Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale a mediados de los años 2000 como las dos estrellas femeninas y totalmente opuestas del súper éxito High School Musical bajo dos identidades inolvidables prácticamente para cualquier millennial: las siempre enfrentadas Gabriella Montez y Sharpay Evans. Desde entonces y por mucho que Olivia Rodrigo y compañía hayan rescatado la mítica saga de Disney en una nueva serie, a los jóvenes de veintitantos y casi treinta años les invade la nostalgia cada vez que ven de nuevo a las dos actrices juntas.

Pero, como es evidente, el tiempo pasa para todos por igual y los chicos y chicas Disney también se han hecho mayores dejando atrás aquellos tiempos de cantar We’re all in this together. Tanto que, a finales del mes de marzo Ashley Tisdale se convertía en madre por primera vez de una niña a la que llamó Jupiter Iris French.

Razón de más para volver a reunirse (el último reencuentro fue tras nueve meses) con la que fuera su archienemiga en la gran pantalla y su gran amiga fuera de los sets, Vanessa Hudgens, quien parecía morirse de ganas por conocer a la primogénita de su amiga. Ha sido la propia intérprete de Sharpay Evans quien ha compartido varias imágenes de la primera toma de contacto entre su hija y Vanessa Hudgens, para quien ha pensado un sobrenombre mucho más cariñoso: "Juju y la tía Nessa", escribía la mamá de la pequeña en la primera imagen que compartió en sus stories de Instagram.

"Literalmente, Jupiter abrió los brazos como queriendo abrazar a Ness en el momento en que la conoció. Mi corazón se derrite", añadía Ashley Tisdale en una segunda imagen en la que se veía perfectamente el rostro de la pequeña mirando fijamente a Vanessa Hudgens mientras la actriz no puede contener la ternura ni lo más mínimo.

Una imagen que, como era de esperar, ha despertado la nostalgia entre los fans de High School Musical, mientras que a otros les ha hecho sentir muy mayores.

Yo sí quiero tener una amistad como la de Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale. Que cosa más top. — Sugar (@Iaquenollora) May 30, 2021 La beba de ashley tisdale en los brazos de Vanessa hudgens y ella arrobandola como aunt Nessa. Estoy llorando — Milagros (@Mmilagroscresp) May 29, 2021 vanessa hudgens con la hija de ashley tisdale.....todo lo que está bien en esta vida — miriam (@crdzlsmiriam_) May 29, 2021

Por cierto, ¿el veredicto de Vanessa Hudgens? He conocido a un ángel, decía la actriz al compartir la publicación de su amiga.