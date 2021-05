Así suena ‘Devuélveme a mi chica’ de Hombres G cantada desde el punto de vista del otro chico

“Sufre mamón, devuélveme a mi chica o te convertiré en polvos pica a pica”, cantanban en 1985 los chicos de Hombres G. La canción se convirtió en todo un hit que no ha dejado de sonar desde entonces, convirtiéndose en una de las canciones del pop en español más exitosas de todos los tiempos.

La letra está inspirada en un hecho real. Y es que David Summers la escribió tras ser dejado por una chica que, según sus propias palabras, buscaba una persona más formal y serio. Por aquel entonces el cantante pasaba una etapa más punki. De este modo, aquella chica terminó con una pareja que tenía un Ford Fiesta blanco y acabó casándose con él.

El legado de esta canción ha sido tal que más de treinta años después, las nuevas generaciones siguen rindiéndole homenaje. Es el caso de Sara, conocida en TikTok como @LachicadeLuke. La joven ha cogido su ukelele y ha hecho su propia versión.

De este modo, Sara ha querido cantar la canción desde el punto de vista del otro chico. Y es que nunca nos habíamos puesto en la piel del joven del jersey amarillo. Y no debía ser tan malo cuando la protagonista decidió marcharse con él. Eso sí, Sara mete referencias actuales y no de los ochenta.

La letra de esta versión

“Estás llorando en tu habitación, escuchando a Beret o a Xavibo. No la tratabas como merecía y ahora tengo un Ford Fiesta y también a tu chica”, empieza cantando la joven con el ukelele en un jardín.

“Por el parque hemos ido a pasear, nos hemos besado, ha sido genial, pero te he visto entre los matorrales y me acerqué a decirte algo que no sabes”, continúa antes de arrancar con el estribillo.

“Sufre mamón, esta ya no es tu chica, se cansó de esperar tus llamadas y tus citas”, canta en el estribillo.

El resultado del vídeo es que sume más de 150 mil me gusta y miles de comentarios donde piden una versión completa. Y es que, como en toda historia, hay dos versiones. ¿Os gusta este punto de vista?