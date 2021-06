Dani Martín publica una foto de adolescente y muchos aseguran que “no ha cambiado nada”

Dani Martín lleva en nuestras vidas, sobre todo en nuestros oídos, muchos años. Desde que en 1999 se fundó El Canto del Loco, ha constuido un camino que le ha convertido en uno de los mayores referentes de la música española, aunque la suya haya traspasado fronteras.

Lo cierto es que Dani nos ha dejado conocer gran parte de su vida. Prueba de ello es el tema que ha dedicado a su hermana fallecida, Cómo Me Gustaría Contarte, y que inmediatamente nos ha emocionado a todos. Pero ahora el madrileño ha ido un paso más allá y nos ha abierto el álbum de fotos de su casa.

En concreto, nuestro protagonista nos ha mostrado una foto de su adolescencia con un cigarro entre sus labios. "Daniel", dice contundente en la descripción de la publicación.

La foto ha generado un auténtico aluvión de reacciones entre sus fans. Una de las que no ha podido evitar comentar es María Pombo. "Qué jovenaso", dice la influencer. Pero, sin duda, la reacción que más se ha repetido es la de todos aquellos que aseguran que ha mantenido su esencia a lo largo de todos estos años. "Sigues teniendo esa mirada limpia y valiente buscadora de sueños", dice una de sus seguidoras. "Pues sigues conservando esa chulería", añade otra. "Dani no has cambiado nada", asegura una de sus cuentas de apoyo.

Lo cierto es que no es la primera vez que nos abre su álbum de fotos a través de las redes sociales. A principios de mayo compartió una imagen de su infancia, y artistas como Evaluna cayeron rendidos ante su ternura. "Daniel el tolai", dice el cantante en la descripción.

Nuestro protagonista se ha mostrado siempre muy seguro de sus acciones. De hecho, hace unas semanas apareció por sorpresa en el escenario del concierto de Ginebras en Madrid con un vestido que se llevó unos cuantos piropos. ¡Dani es único!

Y tú, ¿crees que no ha cambiado nada a lo largo de los años?