El poderoso mensaje de Taylor Swift en el mes del Orgullo LGTBI

Taylor Swift ha estado comprometida desde el principio con la causa LGTBI, y sus actos y palabras hacia el colectivo son la mejor prueba. Dos años han pasado desde que lanzase un fuerte alegato contra la intolerancia a través del vídeo de You Need to Calm Down, canción incluida en su disco Lover.

Desde entonces, la de Pensilvania ha continuado apoyando a las personas LGTBI a través de la asociación sin ánimo de lucro GLAAD, a la que también hace referencia en ese videoclip, que la reconoció como "aliada" en la lucha por sus derechos. Y de la mano de esa organización ha llegado su nuevo comunicado, coincidiendo con la llegada de junio, mes en el que se celebra el Orgullo ('Pride') en todo el mundo.

"Quiero tomar un momento para agradecer a todos esos valientes activistas, defensores y aliados por su trabajo para luchar contra el odio y la discriminación. Y como siempre, envío mi respeto y mi cariño a aquellos que valientemente viven su verdad, incluso cuando el mundo se lo pone difícil", ha escrito Taylor en un mensaje lleno de empoderamiento.

"A quien ames o como te identifiques no debería ponerte en peligro, hacerte vulnerable o retenerte en la vida", continúa. Unas palabras que han agradecido especialmente sus seguidores pertenecientes a la comunidad LGTBI, algunos de los cuales aseguran haber encontrado en su artista favorita la confianza necesaria para revelarse tal como son.

Todavía queda mucho por hacer para acabar con la discriminación, pero una vez más se demuestra el gran altavoz que tienen personas tan conocidas como Taylor Swift y la importancia de utilizarlo con ese fin.