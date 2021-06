Sandra Pica da explicaciones en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ y discute con Maestro Joao

Sandra Pica se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de esta edición de Supervivientes sin ser siquiera concursante. Su visita a la isla dio y está dando mucho que hablar. Fue con la intención de dejar a Tom Brusse, pero quedó todo muy ambiguo.

Ahora, ya de vuelta, uno de los amigos de la pareja, el Maestro Joao, ha cargado contra ella. “Quiero ser honesto con el programa, y quiero decir que estoy super enfadado con Sandra. Sandra me ha engañado”, aseguraba en el último programa.

"Sandra, me engañaste, me mentiste, no deberías haberlo hecho porque yo te he apoyado muchísimo. No he hablado en ningún plató pudiendo haberlo hecho bien largo. No lo he hecho, ni lo haré porque no traicionaría a Tom, cosa que tú sí has hecho”, le reprochaba a la que había sido su amiga.

“Le has dejado allí al pie de los caballos. Has ido con un propósito distinto al que me dijiste a mí que ibas. El mismo día que hablamos decías que no ibas a hacer eso. Me dijiste que no ibas hacer eso. Que no le ibas a dejar”, le echaba en cara sobre los propósitos de su viaje a Honduras. Sandra intentaba cortarle.

“Déjame hablar porque tú has hablado hasta lo que no debías hablar allá. Que no has sido ni honrada con el concurso", le recriminaba en alusión a las sospechas que hay de que Sandra haya filtrado información del exterior.

Infidelidad confirmada

"Has sido su detractora, te quedaste de defensora, aunque él no quería porque sabía que ibas a meter la pata, y lo has hecho porque enseguida que se fue te levantaste con otro”, soltaba la bomba el Maestro sobre la relación que Sandra no ha llegado a confirmar con Julen.

“No vayas allí, le crees esperanzas, te vengas como una reina, le llenes allí de porquería y le dejes tirado. Le has hecho emocionalmente lo peor. Para engañarle cuando ya estabas aquí con otro”, añadía Joao. Y claro, ella no se ha callado, sino que lo ha confirmado: “Lo hice cuando ya no tenía pareja”.

El ex concursante de Gran Hermano VIP le ha repetido por activa y por pasiva que no ha sido honesta ni como pareja ni como amiga.

Información del exterior

No ha sido el único momento tenso que ha vivido Sandra. También se ha tratado el tema de las filtraciones de información del exterior. “Estamos intentado entender algo nosotros. Si de repente en los Cayos Cochinos se hablan de cosas que solo se hablan en España…creemos que hay filtraciones”, aseguraba Jordi González.

Sandra se ha mostrado inalterable y firme en su postura. “Estoy tranquila, sé con quién me he relacionado y las preguntas que me han hecho. No es que no ha querido decir si hay playa o no. Es que le dije que no había”, aseguraba sobre si había desvelado que Palito y Lola estaban en Playa Destierro.

También la acusan de haberle contado a Olga Moreno cómo está la situación de su familia en España. “Olga me pregunto por Rocío. Le dije que estaba bien y que había coincidido alguna vez con ella. Nada más”, aseguraba.

“Gianmarco me preguntó a ver si había vuelto su hermano de Italia y le dije que no se lo podía decir. Se enfadó un poco por no poder decirle algo tan simple”, añadía sobre otra de las preguntas que le hicieron.

“Has cambiado de versión, primero dijiste que te no te habían preguntado, ahora dices que sí…”, le reprochaban los colaboradores. Pero el caso es que, como apuntaba Jordi, no existen pruebas y no pueden sancionarla. “Lamentablemente has podido cambiar el rumbo del programa”, le reprochaba el presentador. A lo que ella insistía en que no era tan tonta, ni mala persona, como para hacer algo así conscientemente.

En Honduras también existen esas sospechas como hemos podido saber por una conversación que mantuvieron Melyssa Pinto y Olga Moreno. “Aquí misteriosamente la gente sabe cosas del exterior, desde hace un poquito de tiempo atrás. No me parece justo porque ¿hay gente que está con ventaja, no? Me parece que se tenga información del exterior cuando no sé puede… Voy a preguntar a un espíritu a ver quién puede haber traído noticias frescas”, bromeaba Melyssa. “¿Hace falta preguntar?”, respondía Olga, dando por sentado que había sido la novia, o ex novia de Tom Brusse.