María Castro se pone bikini y asume los rastros que han dejado los embarazos en su cuerpo

María Castro es una de las que este pasado fin de semana se ha sumergido en el ambiente veraniego que ha hecho que muchos saquen los bañadores del armario para disfrutar de los primeros chapuzones de la temporada. Ella lo ha hecho en familia.

Se han ido con su marido y sus dos hijas de camping y la hemos visto con el bañador puesto. “Hacía mucho tiempo que no nos sentíamos ‘de vacaciones’, y no nos ha hecho falta irnos muy lejos para dejar de mirar la hora... Las vacaciones de ‘dormir y descansar’ hace bastante que se quedaron atrás, pero éstas ya no las cambio por nada del mundo… #decamping #mamapulpo #recargandopilas”, escribía junto a una imagen en la que podemos verla junto a sus pequeñas, Olivia en brazos.

En esa primera imagen de su verano adelantado la veíamos con un traje de baño de una pieza. Su tripa quedaba cubierta. Muchos pensarán que es lo normal en una mujer que ha dado a luz en los últimos meses. Pero no es el caso porque poco después recurría al bikini sin ningún tipo de problema y consciente de que dejaba a la vista las secuelas de sus embarazos.

Espíritu positivo

“Este finde me he reencontrado conmigo misma en bikini 😉.... Y podría hablaros del ‘pitorro’ que tengo por ombligo; el cual tras dos embarazos ha salido de su sitio, para no volver jamás...😂😂😂 Pero prefiero contaros que he sido muy feliz, he exprimido la vida a tope, y he disfrutado a fondo de la mejor de las compañías: mi familia. #reflexionespostfinde #deesovalavida”, compartía dejando claro que no hay nada mejor que aceptarse tal y como uno es.

Pese a todo, no se ha librado de las críticas, que ya se sabe que en redes sociales hay mucha afición por esto. “Entonces si no te avergüenzas de tu pitorro, no te pongas de postura lateral, ponte de frente para que se te vea bien”, le reprochaba una usuaria. Y no ha dudado en contestar: “Mujer, como se ve es de lado.... q es cuando sobresale”.