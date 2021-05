María Castro comparte cómo hubiera sido la continuación de ‘Sin tetas no hay paríso’

Sin tetas no hay paraíso fue una de esas series que lo petó y que convirtió a Miguel Ángel Silvestre y Amaia Salamanca en la pareja del momento. El Duque forma parte, ya, de la cultura popular de nuestro país y es que medio país se enganchó a su historia de amor.

Ahora, PlutoTV.es ha dedicado uno de sus canales temáticos a esta serie que podemos ver en modo bucle, en streaming y de manera gratuita. “Como un Gran Hermano de Sin Tetas”, señalaba Fernando Andina que se ha reunido con María Castro para recordar algunas anécdotas de la serie. Ambos dieron vida a dos de los personajes claves de la historia.

“Aquí está la Jessi, un poquito más mayor, un poquito más arrugada, pero con la misma esencia”, decía la actriz al comenzar un directo que nos dejó muchos guiños de nostalgia. Estaba contenta porque le han dicho que los datos que está teniendo esta nueva emisión están siendo muy buenos.

Una historia de amor

Pablo era un médico de buena familia y una noche es atropellado por la Jessi que, pese a sus maldades, en el fondo tiene un gran corazón, fue al hospital a interesarse por su estado de salud ocultando su identidad. Fue el punto de partida de su historia de amor.

Han recordado que se conocieron en el rodaje cuando la Jessi atropellaba a Pablo. “Rodar esto no fue nada cómodo. Fue, además, una noche, me acuerdo perfectamente, porque, no te atropellaba a ti, obviamente, era un especialista, pero recuerdo sus palabras fervientemente en mi cabeza, que me dijo el chico: ‘Cuando me atropelles y notes mi cuerpo en tu capó no frenes porque si frenas, salgo despedido. Tú atropéllame de verdad’.”, recordaba.

“Luego hizo de Jessi, para atropellar a otro personaje, y se puso mi vestido, con sus pelos saliendo por el escote… De hecho, tenemos una foto de las dos Jessis, la Jessi real y la Jessi ficticia y la verdad que, bueno…no sé dónde tengo la foto, pero él me la mandó una vez por IG y era digno de ver”, añadía.

Tanto ella como Fernando han recordado su historia a lo Pretty Woman en la serie que no llegó a rodar la cuarta temporada. Se habló de una posibilidad de que se rodara, pero no llegó a ser una realidad.

La cuarta temporada que no llegó

“Yo tuve en la mano el guion de la cuarta temporada, como el resumen, y era un spin off del personaje de la Jessi, cuatro años más tarde, había tenido un hijo o una hija contigo y en un accidente de tráfico contigo me quedaba coja. Tu imagínate semejante personajazo cojo”, le contaba a su compañero.

Ambos están felices de este regreso de la serie. “Que no podéis dormir? pues un poquito de “sin tetas” Y a soñar con nuestros líos!!!! De verdad, que me hace una ilusión seguir recogiendo todo vuestro cariño tantos años más tarde...”, escribía María Castro sobre esta conversación que han comentado.