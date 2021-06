El teaser de Whisper de Sweet California que ha dejado alucinado a Xuso Jones: “Wowww”

El nuevo proyecto de Sweet California ya está en camino. Alba, Sonia y Tamy no han parado de trabajar durante todos los meses en los que la pandemia ha causado estragos. Ellas mismas sufrieron las consecuencias teniendo que suspender su gira de conciertos para 2020. Pero este próximo mes de junio comienza una nueva etapa musical para ellas con Whisper.

Ese es el nombre de su nuevo sencillo que servirá como tarjeta de presentación de su inminente nuevo disco de estudio. Y aunque de momento no conocemos más detalles de este futuro elepé, lo que queda claro tras las imágenes que acompañan a Whisper es que el trío femenino ha puesto toda la carne en el asador para dotar a su estreno de un aspecto de lo más cinematográfico.

Al más puro estilo de Hollywood y luciendo diferentes atuendos, las tres componentes de Sweet California cierran el ciclo que comenzó precisamente un 3 de julio de 2020 cuando anunciaron la suspensión. 365 días después ya están preparadas para poner en marcha la maquinaria que conducirá a su quinto álbum de estudio.

"Whisper es toda una declaración de intenciones, un tema de corte pop dance en inglés, que viene acompañado por un vídeo musical en forma de cortometraje, en el que hacen explotar su pasado y logran liberarse de una cárcel metafórica en la que se sentían atrapadas" explican en su nota de prensa.

Tal vez el momento más aplaudido en sus redes sociales sea su traje naranja de presidiarias al estilo Orange is the new black o Vis a Vis. El teaser que han mostrado en su cuenta oficial de Instagram ha dejado a sus fans alucinados. "Wowwww" decía Xuso Jones.

Si al hecho de mostrar llamas de un incendio le sumamos una cuidada sesión de fotos frente a un fondo usado para la identificación policial, todo parece indicar que están tramando algo no demasiado bueno ni legal. Hace unas semanas nos dejaban algunas pistas ("Estos días hemos estado grabando algo muy importante para nosotras! Tenemos muchas ganas de poder enseñaros todo lo que llevamos meses preparando... lo que se viene es muy grande! Gracias @theluckyflats por ser nuestra casa estos días tan especiales que hemos pasado en Alicante!") pero de momento no hay confirmación del título del disco ni de su posible fecha de lanzamiento.