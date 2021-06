Sweet California a lo ‘Vis a vis’ en este teaser exclusivo de ‘Whisper’

¡Las chicas de Sweet California están de vuelta! Alba, Sonia y Tamy presentan este mismo jueves 3 de junio su esperadísimo nuevo single: Whisper. Se trata de la canción que marcará el inicio de una nueva etapa musical que promete ser de lo más movidita.

Esta tarjeta de presentación de su próximo álbum de estudio, viene con un videoclip que parece que no va a dejar indiferente a nadie. Y es que el grupo ha puesto toda la carne en el asador en este vídeo, apostando por una estética que parece sacada de una gran producción.

Durante estos días hemos podido ver a las chicas luciendo como unas auténticas reclusas, posando delante de la cámara para hacerse la ficha policial y llevando los característicos monos naranjas. Pero la cosa no se queda ahí, ¡ni mucho menos! También han compartido unos pequeños teasers del vídeo que han aumentado aún más el hype.

Por si esto fuera poco y para aquellos fans que aún quieren más detalles del videoclip, LOS40 te trae en exclusiva un nuevo teaser de Whisper donde vemos nuevos detalles de la trama. Y sí, decimos trama porque esto es una auténtica historia audiovisual. ¡Solo tienes que darle al play y disfrutar del vídeo!

En las imágenes vemos como las tres artistas se convierten en reclusas: desde su foto al entrar en la cárcel (donde Sonia aprovecha para sacar la polaroid) hasta cómo se hacen con el liderazgo del patio y organizan un plan para “esta noche”.

Con una estética que nos recuerda mucho a Orange is the new black y Vis a vis, Sweet California tiene claro que este nuevo single va a sorprender a sus seguidores y seguidoras. Estamos seguros de que así será. Por supuesto, lo harán sin perder su característico sonido. ¡Nos morimos de ganas de escuchar el resultado completo! Menos mal que con estos adelantos la espera es más llevadera.