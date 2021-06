Así será el Hotel New York: Art Of Marvel de Disneyland Paris

¡Buenas noticias para los amantes de Disney! Su parque de atracciones de París abrirá sus puertas de nuevo el próximo 17 de junio, aunque trae novedades. Cuatro días más tarde, el 21, se inaugurará el Hotel New York: The Art Of Marvel, ideal para los fans de la saga de superhéroes.

LOS40 hemos podido asistir a su presentación en Madrid, conociendo así algunos de los detalles que diferenciarán este hotel del resto del parque. Este lugar se convierte en el resultado de la fusión entre los personajes de Marvel y la ciudad de Nueva York, la que los vio crecer.

Según Thomas Muller, diseñador y escenógrafo, el hotel se inspira en el estilo cosmopolita de la ciudad, convirtiéndose así en una auténtica galería de arte de esta saga. En sus muros cuelgan diversas obras de múltiples artistas de todas partes del mundo. Uno de los que destacan es Carlos Gómez, el artista español que se ha encargado de dar vida al mural que luce en el lobby del hotel. También se ha encargado de sus columnas, lo que según él, ha sido todo un reto.

Al estilo de este hotel reformado también le acompaña una elegancia que aporta un toque diferente. Podríamos decir que nos recuerda a Tony Stark (Iron Man), que siempre ha apostado por este estilo.

El Hotel New York: The Art Of Marvel es de cuatro estrellas y también cuenta con un restaurante que, de nuevo, da relevancia a la elegancia. La sofisticación es uno de sus mayores atractivos, lo que también nos recuerda a la base de Los Vengadores.

Otra obra de Marvel hecha por un artista que se verá en el Hotel New York: The Art Of Marvel / Laura Coca (LOS40)

Pero como mencionamos, los verdaderos protagonistas son los cuadros que cuelgan en sus paredes. Cualquier fan de Marvel se quedaría horas admirando todos y cada uno de ellos.

¿Cómo se adaptará este hotel a la expansión del Universo Cinematográfico de Marvel? La saga está en continuo cambio y cualquiera que haya seguido sus cómics y películas es consciente de que nuevos personajes van a incorporarse a su historia. Thomas Muller ha asegurado que esto lo han tenido muy en cuenta, por lo que han habilitado un espacio que contará con exposiciones temporales de todos estos superhéroes.

Pero la inauguración del hotel no llega sola, sino acompañada de una nueva zona en el parque dedicada exclusivamente a estos superhéroes. Además de atracciones, también contará con una zona de lo más "fotografiable". Los visitantes podrán convertirse en los propios superhéroes. Tendremos que esperar para conocer más noticias.

¡Disneyland Paris regresa a lo grande!