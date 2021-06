Manu Tenorio lleva en nuestras vidas veinte años. Con 26 años, el sevillano se convirtió en uno de los 16 participantes de la primera edición de Operación Triunfo. Su voz, capaz de erizar la piel con sus giros, enamoró a la audiencia y todavía hoy son muchos los que recuerdan aquella actuación de Noches de bohemia junto a Nuria Fergó.

Pero eso solo era el inicio de una carrera llena de triunfos. Tras su salida de la academia más famosa de la televisión, Manu se hizo un hueco en la industria y continuó emocionando a sus fans con sus canciones.

Ocho discos después y con cientos de conciertos a sus espaldas, Manu presenta La nave del olvido. Se trata del primer single de su próximo disco en el que homenajeará algunas de las canciones más míticas de la música hispana.

La nave del olvido de José José es solo la primera de muchas. Una canción que le ha acompañado durante toda su vida, tal y como nos ha contado en una entrevista para LOS40. Y es que Manu nos ha recibido al otro lado del teléfono para hablar con nosotros de este nuevo disco y del 20 aniversario de OT.

Manu Tenorio: “No descartaría estar en un ‘OT All Stars’ si se diese”

Pregunta (P): La nave del olvido ¿Por qué esta canción que tantas otras voces han cantado?

Manu Tenorio (M): Es un repertorio con el que he crecido desde pequeño. Son canciones que yo llevo escuchando desde mi infancia por casa. Yo veía aquellos vinilos por el salón: José José, Moncho, Luis Miguel… Son canciones clásicas que han estado acompañándome desde pequeño y que siempre me vienen a la memoria. Sentía que tenía que quitarme esa espinita y debía hacerle un homenaje a todos aquellos solistas tan emblemáticos que han marcado mi gusto musical.

P: ¿Y por qué en el 20 aniversario de tu carrera?

M: No tiene ningún vínculo particular, la verdad. Realmente yo no llevo veinte años, llevo bastante más. Antes de Operación Triunfo cantaba en bares, bautizos y comuniones. ¡En todos lados! Lo he hecho porque estas canciones me estaban llamando a cantarlas. Es un repertorio de canciones que yo creo que uno tiene que tener cierta madurez artística para cantarlas. Son temas que si las cantas joven, a lo mejor se te quedan un poco grande. A estas alturas de mi vida creo que es el momento perfecto para volver a cantarlas. Es un repertorio que me va como un guante.

P: ¿Hay alguna canción del repertorio que tenga un significado totalmente distinto ahora al que tenía cuando la cantabas más joven?

M: Precisamente La nave del olvido es una canción que, tras haberla escuchado tanto, creo que no la cantaría igual si la hubiese cantado con 25 años. Con 46 años que tengo ahora veo el paso del tiempo de otra manera. Cuando llevas trabajando y cantando tantos años, adquieres una madurez y unos colores en la voz que a este repertorio le va muy bien.

P: Hablando de La nave del olvido, ¿con qué versión te quedas de todas las que existen?

M: Pues mira, indagando escuché una muy peculiar de Concha Buika que me encantó. Y ya tirando de los clásicos, la de Julio Iglesias me gusta mucho y la recuerdo bastante. Por supuesto, también la de José José, que me cantaba su manera de cantarla.

P: Es que muchos recuerdan la versión de Julio…

M: Es que este repertorio de canciones que han pasado por todos los solistas de hablas hispanas de manera atemporal. Que han pasado por infinidad de cantantes. Humildemente yo también quería dejar mi versión. Yo he buscado darle mi peculiar estilo con la producción, dándole ese toquecito andaluz con las guitarras y dotándolo de mi sello de identidad.

P: ¿Habrá alguna canción que ya hayas cantado como Noches de Bohemia o Lucía?

M: Son clasicazos todos, pero son canciones que yo no he cantado antes. Hay otras como Lo Prohibido de Francisco Dino que también han marcado. Son canciones gourmet, como yo digo.

P: ¿Alguna colaboración gourmet?

M: De momento no. De momento yo solito.

P: Lo último que lanzaste fue en 2019, Nosotros en la noche, ¿por qué has tardado dos años en lanzar La nave del olvido?

M: Mira, he tardado dos años porque este 2020 todo se quedó en un limbo. Yo no estaba motivado para grabar. Muchos periodistas me preguntan si me había motivado para componer ahora que tenía más tiempo, pero realmente yo no. Para la inspiración tienes que estar motivado. Influye mucho el ambiente y para mí no era estimulante. Lo que compuse fue un tema que se llama El Resto de mi vida y que fue un homenaje a todas aquellas personas que se han ido. Pero a parte de eso, no.

P: El próximo 24 de julio estarás en el WiZink Center rindiendo homenaje a Àlex Casademunt junto a algunos compañeros de profesión. ¿Tienes ya pensado los temas que vas a cantar?

M: De momento no, pero ahora que estoy hablando contigo, quizá El resto de mi vida sea una de las canciones que cante en homenaje a mi compañero para dedicársela a él donde quiera que esté.

Sobre el aniversario de OT

P: Este año se cumplen 20 años de Operación Triunfo, ¿tenéis algo planeado?

M: De momento no. Ahora que las restricciones están llegando a su fin, estamos pensando de vernos entre nosotros. Realmente tenemos muy buen rollo entre nosotros y una gran relación que con el tiempo va creciendo. Haremos una quedada todos para estar juntos.

P: ¿No hay ningún encuentro en televisión ni nada de momento?

M: De momento no. Eso es algo que no depende de nosotros. Eso depende de TVE.

P: Ahora, que han pasado dos décadas, cuando piensas en aquella academia, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?

M: Se me viene el público. La huella imborrable que ha dejado en la gente. Porque si te paras a pensar, aunque hayan pasado 20 años, la gente tiene la sensación de que han pasado ocho o diez. Nadie tiene la sensación de que haya pasado tanto tiempo.

P: Exacto, la gente lo tiene todavía muy presente

M: Claro, yo creo que es por la carga emocional tan grande que generó aquel programa. Creo que la industria musical la cambió para siempre.

P: ¿Habría sido distinta la experiencia con redes sociales?

M: Pues podría haber sido diferente, pero dudo que hubiese sido mejor. No cambiaría nada de todo lo que viví ni de todo lo que pasó en aquella época.

P: Algunos concursantes de las últimas ediciones han hablado sin tapujos sobre la importancia de acudir al psicólogo una vez pasado el boom de OT ¿Crees que es importante gestionar esto?

M: Yo creo que el tema de las redes sociales para la gente que pasa por el programa puede ser un poco abrasivo. Además, estos programas últimamente a gente muy joven. Es algo muy explosivo. Nosotros también deberíamos haber ido en su momento al psicólogo. Realmente pasamos del cero al cien en cuestión de meses. Pasé de cantar en una boda a estar de gira y firmando discos por toda España. El cambio fue muy brusco.

P: Recientemente hemos visto a Javián en Top Star, ¿te ves en algún talent?

M: No lo descarto la verdad. Me han dicho que Noemí (Galera) comentó en hacer un All Stars de Operación Triunfo. Me parecería muy curioso. No descartaría estar si se diese. Creo que no hay que cerrarse a las cosas en banda. Hay que estudiar las cosas y ver si nos apetece.

P: ¿Y en ese OT All Star con quién te gustaría participar de todas las ediciones?

M: Yo, con todos mis respetos, volvería con todos mis compañeros.

P: Eso es ir a lo fácil…

M: No sé, es que ha habido tanto talento en todas las ediciones. Alba Reche, por ejemplo, es una chica que salió de OT y me encanta. Tiene un estilo muy particular y no me importaría. Además, como hay tanta diferencia de años, podría aprender mucho de la gente joven.

P: Sí, además Alba es majísima.

M: Sí, me crucé con ella en un tren a Valencia y me vino a saludar. Yo estaba en mi película y no la reconocí al momento, pero es una tía fantástica. Tiene una personalidad y un carácter divino. Por lo menos en los cinco minutos que pude compartir con ella.