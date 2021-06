Maluma es uno de los cantantes con mayor éxito en la actualidad. El artista colombiano se ha posicionado como uno de los grandes nombres dentro del reggaeton. Millones de personas de todo el planeta han bailado y cantado sus canciones pero aún hay muchas cosas que no conocemos sobre su vida.

El solista de Medellín siempre se ha mostrado muy celoso de su vida privada y guarda algunos secretos que nos han gustado mucho. No es nada malo, al contrario, son curiosidades que te van a acercar más al cantante y te van a ayudar a conocerle mejor.

Maluma: ¿De dónde viene su nombre?

En realidad se llama Juan Luis Londoño Arias, pero el artista decidió ponerse como nombre artístico Maluma. ¿La razón? Son las principales letras de los nombres de su madre, su padre y su hermana: Marlli, Luis y Manuela.

¿Cuál fue su primera oportunidad?

Desde pequeño tenía claro que la música era su sueño. Estudió canto en el colegio y allí interpretó una canción de Andrés Cepeda. Esta fue su gran oportunidad ya que en ese momento uno de sus tíos le regaló la posibilidad de grabar un tema en un estudio profesional. No desaprovechó la oportundidad

El debut de Maluma en el cine

Parece que 2022 será la fecha definitiva en la que se estrene en todo el mundo la primera película de Hollywood en la que debutará como actor Maluma. El rodaje de esta cinta en la que el solista compartió plano con Jennifer Lopez comenzó en octubre de 2019 y su estreno tuvo que retrasarse por culpa de la pandemia. Marry Me, ese es el nombre de la película en la que debutará Maluma, cuenta la historia de una estrella del pop, interpretada por JLo, que está a punto de contraer matrimonio en una boda multitudinaria en el Madison Square Garden de Nueva York. Entonces descubre que su guapo prometido (Maluma) le ha sido infiel con su asistenta personal.

¿A qué dedica su tiempo libre?

Además de a jugar a fútbol, como te hemos contado, a Maluma le encanta pasar tiempo con su familia, jugar con sus animales (es gran amante de los perros) y, por supuesto, siempre que puede hace ejercicio (sea cual sea).

¿Cuál es la otra gran pasión de Maluma?

Además de la música, Maluma es un amante y un verdadero apasionado del fútbol. El artista eligió la música como forma de vida, pero aún juega al fútbol siempre que puede de manera no profesional. En su juventud vistió las camisetas del Atlético Nacional de Medellín y del Equidad Club Deportivo hasta que decidió poner 'todos los huevos' en la cesta de la música: "Llegué un día al entrenamiento y le dije al entrenador que yo iba a empezar a cantar reguetón. Casi no me cree. Todos mis compañeros del equipo me vacilaron, se rieron de mí y yo les dije: 'Ok, van a ver que yo voy a cumplir mis sueños y algún día me van a recordar'. Fue la mejor decisión que pude haber tomado"

¿Cuál es su plato favorito?

En realidad todo, ya que ama la gastronomía. Le encanta el sushi y la comida oriental, pero sobre todo los platos que le prepara su madre. Ama el arroz con huevo y plátano maduro, pero lo que más le gusta en el mundo son los frijoles de su abuela.

¿Es Maluma supersticioso?

En términos generales se podría decir que no pero sí que tiene algunos tics o rituales que siempre cumple. Por ejemplo, nunca se va a dormir sin antes dar las gracias por todo lo que le ha dado el día presente. Se podría considerar también una superstición su número fetiche: el 4. "Es un número interesante y ha traído mucho éxito a mi carrera musical. Las canciones que han sido tituladas con el cuatro han sido grandes temas. Yo creo que me da suerte".

¿Qué se le daba muy bien en el colegio?

La música sobre todo, ya que Maluma componía canciones de rap desde que era estudiante. También era bueno en baile, en español y en historia. Pero si hablamos de las matemáticas o de la química... ¡Otro gallo cantaba!

¿Cuál es uno de los secretos de su infancia?

Como Maluma siempre ha sido un romántico, sus amigos le pedían que escribiese cartas de amor para sus enamoradas. Ni corto ni perezoso, Maluma se dedicaba a venderlas: cartas de conquista, de amor, de reconciliación, de perdón... ¡De todo! No era su única fuente de ingresos con la que ayudaba en casa. Su primer trabajo fue vender sandwiches entre clase y clase.

El Maluma enfadado

En los años de su exitosa carrera musical, no ha protagonizado salidas de tono, broncas o ha tenido problemas con la ley. Sin embargo hay algo que sí enfada bastante a Maluma y son las acusaciones de machismo que le acompañan casi desde su origen. Y cada vez que algunos medios o campañas en las redes sociales se lo recuerdan, el colombiano siempre muestra su enfado ya sea abandonando una entrevista o realizando declaraciones en caliente. El de Medellín también ha confesado que hay otra cosa que le pone de muy mal humor: no dormir.