El Asombroso Spiderman arranca de nuevo

Titular el arco argumental que da inicio a la nueva serie de Spider-man que vas a guionizar como "Regreso a las esencias" no es un tiro a ciegas, sino toda una declaración de intenciones.

Ya sabéis de qué va esto... / Marvel Comics

Si bien la colección del trepamuros venía enlazando un éxito tras otro a cargo de Dan Slott, era imposible que no aquejara un cierto desgaste, y aún así, para los lectores que por distintos motivos nos habíamos alejado de las grapas de supertipos, habían sucedido cosas que nos provocaban un ceño fruncido (¿el doctor Octopus intercambia su mente con Peter Parker para convertirse en Superior Spider-man y finalmente se resuelve el problema gracias a un nuevo cuerpo clónico que habitar en una realidad paralela? ¡¿cuántos números me he perdido para que esto me parezca coherente?!).

Con una miríada de nuevos lectores, sumados a quienes se quedaron por el camino pero les entró el gusanillo de volver a los comic-books gracias a los blockbusters que copan la taquilla casi cada año por parte de Marvel Studios, era necesario hacer un poquito de borrón y cuenta nueva. Pero tampoco demasiado. La jugada debía salir tal y como le gustaba a Thanos: "perfectamente equilibrada".

Es así como arranca esta nueva colección de 'El Asombroso Spiderman', convenientemente renumerada desde el #1, y con una puerta de entrada muy similar a la estructura argumental y actitud que has de tomar como espectador ante una 'sitcom': entra a la historia, observa cómo están repartidos los personajes y pasa por alto las pequeñas extrañeces que encuentres, porque el mismo avance de la trama te lo va a ir resolviendo todo.

Como si no hubieras dejado de leerlo nunca... / Marvel

¿Peter y MJ no están juntos? ¿Peter tenía una empresa y ha quedado arruinado? ¿Peter ha de compartir piso con Bumerán, uno de los villanos más cutres del hall de la fama del cabeza de red? ¿Kingpin es alcalde de Nueva York? ¿Qué es todo esto? Realmente es el "landscape" heredado de los hechos acontecidos anteriormente tanto en la colección predecesora como en el resto del universo Marvel, sin embargo aquí han sabido reformularlo para que sean pequeños pedacitos de realidad que ir desgranando mientras nuestro amistoso vecino deshace entuertos en un entorno muchísimo más urbano, cotidiano y cercano.

Acompañado de un dibujo muy ‘cartoon’ y con una ingente cantidad de viñetas sobresalientes, que corre a cargo del siempre triunfante Ryan Ottley (único dibujante de ‘Invencible’), van desfilando toda una caterva de viejos conocidos y personajes denostados en una aventura de corte muy clásico sin que se sienta como que te están vendiendo nostalgia hueca. No hay cameos que indiquen al público que debe aplaudir, todos los elementos funcionan para hacer avanzar una aventura que, en la mejor tradición arácnida, combina la licra de colores chillones con la ciencia-ficción más ‘pulp’.

Ryan Ottley se encarga del dibujo de Spiderman. / Marvel

Y por si todo esto no te convenciera de que es el tomo ideal para reengancharte al supertipo de tu adolescencia al mismo tiempo que enganchas a este medio a cualquier colega que sienta curiosidad, ¿has visto el precio? La colección 'Marvel Premiere' de Panini es un soplo de aire fresco en una realidad editorial en la que los tomos de tapa dura suponen un golpe a veces demasiado duro la cartera. Reconforta encontrar un cómic que recopila un arco argumental completo en tapa blanda y a precio de "regalo de amigo invisible".

Tenéis nuestra más enérgica recomendación de compra, no sólo para haceros con este número 1 de ‘El Asombroso Spiderman’, sino para contar con ese gasto periódico para hacerte cargo de los números que estén por venir.