31 FAM, el grupo catalán de música urbana que promete ‘romper’ la escena

Nuestros compañeros de ELS40 han caído rendidos ante su propuesta, y nosotros tampoco hemos podido evitarlo. Ellos son 31 FAM, un grupo de jóvenes artistas catalanes de la escena de la música urbana.

Kid Pi, Koalekay, Lil Didi, Joey C, AAA y Bandam son los seis integrantes que forman parte de este grupo y que han conseguido acercarse a los seguidores del Trap, Dancehall, Funky y R&B con su fusión de estilos. Un grupo al que no deberíamos perder la pista.

El debut de 31 FAM en la música fue TR3TZE, un disco que trajo temas como Valentina, que se convirtió en single de oro superando los 10 millones de reproducciones. Después llegó Valhalla Vol 1, su segundo disco. Lo hicieron sonar en festivales como el Madrid Salvaje y el Share Festival. Su música ya sonaba por todo el país.

Pero la pandemia frenó la gira que tenían preparada para 2020, momento en que decidieron ponerse manos a la obra con su tercer disco JETLAG. Disco que vio lz lua el pasado 9 de abril con un total de 16 canciones.

Una de estas canciones es Rompe, interpretado por Bandam, cuyo videoclip ha visto la luz este 4 de junio. En él, el artista nos da razones de sobra para escucharlo. Y es que con escuchar unos segundos, ya despierta nuestras ganas de levantarnos y darlo todo.

Pero eso no es todo, y es que 31 FAM ha compartido escenario con artistas de la talla de C. Tangana y Maikel Delacalle, entre otros, lo que demuestra que no somos los únicos que hemos caído rendidos ante su talento.

Con esta propuesta tan original y especial, este sexteto de artistas urbanos se presenta como el "presente y el futuro". Y a ti, ¿qué te parece?