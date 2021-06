Najwa Nimri: “Mi escena musical siempre ha sido la que yo me he fabricado”

Najwa lleva casi treinta años sobre los escenarios, sorprendiendo a sus seguidores y seguidoras con sus temas. Aunque la artista española haya explorado con todo tipo de sonidos, haciendo más hincapié en el pop electrónico, ahora la estrella ha hecho un viaje en el tiempo musical para traernos diez canciones que pertenecen al imaginario colectivo de nuestro país.

Najwa ha rescatado aquellas canciones que su propia madre le cantaba cuando era pequeña y que llevaban toda la vida en su cabeza. Junto al productor Josh Tampico, la artista las ha grabado en un precioso álbum llamado Ama.

Muñequita Linda, Historia de un amor, Acércate más o Reloj no marques las horas, son solo algunos de los clásicos que Najwa canta en este nuevo trabajo que te llevarán a ti también a los recuerdos de tu niñez.

Además, para la ocasión, Najwa también ha contado con algunos artistas como Pablo Alborán, Rusowsky e Israel Fernández. Incluso ha animado a Álvaro Morte, su compañero de La Casa de Papel, a cantar junto a ella uno de los temas.

Para contarnos todos los detalles de este nuevo trabajo relacionado con su infancia, Najwa ha hablado con LOS40.

Pregunta (P): Lo primero que quiero es darte la enhorabuena por este álbum. Me ha gustado mucho. Los segundo, ¿por qué has decidido llamar a este álbum Ama?

Najwa (N): Es madre en vasco e imperativo de amar. Eran las canciones que me cantaba mi madre de pequeña y que hasta la pandemia no me di cuenta. Las llevaba tarareando mucho tiempo y nunca les había prestado atención. En lugar de mirar para adelante, empecé a hacerlo hacia atrás y salió este álbum.

P: En Ama apuestas por diez clásicos musicales de Latinoamérica que nacieron en el confinamiento. Estabas aislada en una montaña con tu iPad, ¿cómo fue aquel proceso?

N: Me acordaba de todas la letras íntegras. Empecé con Muñequita, la grabé entera y le puse un beat básico y se la mandé Josh (Tampico) y quedó increíble. Otras las tuvimos que tocar más, pero esa quedó muy bonita con los arreglos. Luego seguí con Esta tarde vi llover y así hasta terminar el álbum. Empecé a grabar y seguí grabando y grabando.

P: ¿Todo esto durante el confinamiento?

N: Durante el confinamiento empecé a grabarlo. En el confinamiento, confinamiento. Después ya empecé a trabajar en La Casa de Papel y en las horas en las que no estaba rodando, continué grabando.

P: ¿La música fue una manera de escapar de ese confinamiento?

N: No lo sé. Lo que sí sé es que son canciones a las que nunca les presté atención. Empecé a tararear Muñequita linda y ahí comenzó todo. No sabía ni que esa canción era un bolero.

P: ¿Y cómo ha sido explorar el mundo de los boleros?

N: Ha sido súper fácil. Resulta que me los han estado cantando toda la vida y no lo sabía.

P: ¿Se han quedado muchas canciones fuera?

N: Un montón.

P: ¿Y por qué estas diez entonces?

N: Porque tenemos planes de seguir sacando después. Como se estaban acumulando tantas… Empezó a fluir todo con los músicos y con Josh. Llamamos a la gente con la que queríamos grabar y grabábamos. No nos encontramos ninguna puerta cerrada. Tuvimos que parar porque me iba a presentar con veinte canciones.

P: ¿Y decidiste frenar?

N: Yo no, lo dijo la discográfica. Yo hubiese estado grabando eternamente.

P: ¿Y vas a continuar lanzando canciones de tu adolescencia?

N: No son las canciones de mi adolescencia, son las de mi niñez. Yo escuchaba punk rock durante mi adolescencia y bailaba skap. Pero no era mi escena necesariamente. Mi escena musical siempre ha sido la que yo me he fabricado en realidad (ríe). No tengo un camino claro. Hago música y bandas sonoras. Siempre con ordenador, eso nunca falla. Después metes productores e instrumentistas. En este caso a un chelo y a una trompeta.

P: Con Ama habrá mucha gente joven que descubra los boleros, incluso que se acuerde de las canciones que les cantaban en su infancia, ¿hay cierta responsabilidad en eso?

N: No tengo responsabilidad. Tengo responsabilidad en que había una parte que no conocía y Xavi me lo recordó. Y es que son canciones que nacen de la posguerra de forma muy pequeña y luego se versionan de una forma muy grandilocuente. Nacen de esa necesidad de agarrarse a una melodía para poder llevar el día. Me reconfortó porque me identifiqué con eso. Lejos de ser una posguerra lo que hemos vivido, sí había toque de queda.

P: Ahora que se llevan tanto los sonidos de los setenta y ochenta, tú has dado un paso más y has ido a los cuarenta y cincuienta. ¿Es importante revisitar los sonidos de antaño?

N: Sí, claro. Es lo que te digo. Que en pandemia solo podía mirar atrás y no adelante. Es la primera vez en mi vida que lo he hecho y sienta bien.

El videoclip de Muñequita Linda, una producción diez

P: El vídeo de Muñequita Linda me ha dejado loco. Es una producción super cuidada. ¿Te has involucrado en el proceso creativo?

N: Estábamos con Canadá trabajando en un proyecto a más largo plazo que ya desvelaremos. Pretendíamos que fuese muy cinematográfico. Hemos hecho una especie de película donde la narración estaba clara. La directora, Bárbara (Farré) hizo el resto. Yo quería hablar del universo de la canción.

P: ¿Va a formar parte de un proceso visual que seguirá con más vídeos de Ama?

N: Ojalá poder hacer vídeos como ese todo el rato, pero no siempre se puede. Hemos tenido que reunir mucha gente, pero un videoclip así cuesta mucho esfuerzo. Si se puede, rodaría cada tema. Pero son vídeos caros.

P: ¿Y en qué momento entra Ester Expósito como protagonista?

N: Porque Ester Expósito es muñequita linda. Para mí lo era desde el primer momento. Era la protagonista de la canción. Se lo propuse en San Sebastián hace un tiempo cuando coincidimos, escuchó la canción y le encantó.

P: En 2019 lanzaste Viene de largo y no pudiste girar con estas canciones, ¿habrá momento de hacerlo?

N: No lo pienso porque sabíamos que se paraba el mundo y paramos con él. Ahora es un momento nuevo y no sé cómo se retoma todo eso. Ahora es un momento nuevo. Yo he seguido haciendo música. Es muy extraño lanzar un disco y no poder salir de gira, pero es lo que ha sucedido.

Las colaboraciones de Ama

P: Entre las colaboraciones, está Pablo Alborán junto a ti cantando Historia de un amor. ¿Cómo fue?

N: Fue súper fácil. Llamamos a Pablo, a Israel Fernández y a Rusowsky y se animaron. Solo hubo que ponerles las canciones para que se apuntaran.

P: Quien me ha sorprendido ha sido Álvaro Morte. No sabía que cantaba.

N: Estábamos en rodaje. Era uno de esos muchos días que hemos tenido bastante duro. Le dije que se viniese al estudio un día con todos los cantantes porque iba a ser la leche. El día fue la leche y él se cantó una canción. Fue un homenaje a mi compañero de reparto.

P: Yo lo vi muy visual, pensando en una escena de la nueva temporada de La Casa de Papel

N: No. En principio no tiene nada que ver con eso. No hemos hecho ningún tipo de extra. Se vino a ver a Rujowski tocar y se quedó. Estuvimos compartiendo un día de música.

P: En la nota de prensa aparece que invitaste a algunas artistas femeninas a cantar, pero no contestaron. ¿Qué artista te hubiese gustado tener?

N: No me dejan que lo diga, pero llamamos a una artista francesa y dijo que no. Empecé a llamar a los chicos y empezaron a decir que sí.

La última temporada de La Casa de Papel

P: Ahora sí que sí, habéis terminado de rodar la última temporada de La Casa de Papel. ¿Vas a echarla de menos?

N: Es que ahora mismo echo de menos cosas muy básicas, como todo el mundo. Entonces nosotros hemos estado non stop working todo el rato y sigo así. Y con todas las medidas y las PCRs y todo. Lo que echo de menos es normal.

P: Te tengo que dar la enhorabuena porque has fichado como presentadora del nuevo reality de Netflix. ¿Cómo afrontas este reto?

N: La oferta fue tentadora porque la están enfocando desde un sitio diferente. Lo que me ofrecían tenía que ver con una especie de reality ficcionado. Ya lo veréis. Están intentando hacer un nuevo Password reality.

P: Lo mismo le coges el gusto a presentar y te aparecen más cosas.

N: Es que no es presentadora exactamente, ya lo entenderéis cuando lo veáis. Es como que me dirijo a una audiencia. Está planteado de una manera diferente.

P: Para terminar, que es lo que más de menos echas de subirte a un escenario.

N: Ver a la gente muy apretujada sudando. Ver a todos juntos, hombro con hombro. Lo que nunca pensé que echaría de menos.

Ama, el nuevo álbum de Najwa, ya está disponible en todas las plataformas