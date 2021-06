Viajero en el tiempo tose - La línea temporal: La conversación de Ibai Llanos y Dani Martín sobre Zapatillas

Que dos personajes tan populares y tan distintos como Dani Martín e Ibai Llanos hayan terminado por conversar sobre Zapatillas sólo puede explicarse si utilizamos el popular meme del viajero temporal. Solo la tos de este atrevido viajante pudo haber afectado la línea temporal hasta llegar a esta conversación.

Aunque si hacemos caso a muchos de los seguidores del influencer en las redes sociales, la linea temporal podía haberse visto alterada hasta el punto de que el caster y twitcher podía haber sido en realidad el líder de El Canto del Loco después de tuitear parte de la letra del popular hit de El Canto del Loco.

"Quiero entrar en tu garito con zapatillas, Que no me miren mal al pasar, Estoy cansado de siempre lo mismo, La misma historia quiero cambiar, Me da pena tanta tontería, Quiero un poquito de normalidad, Pero, a ver, mírame y dime, Tronco no veo mi sitio y no puedo aparcar" escribía Ibai.

Apenas una hora después el que fuera líder de la banda madrileña contestaba haciendo las delicias de los seguidores del grupo y del influencer. Porque la conversación, ojalá pública en las redes, promete darnos muchos detalles sobre lo que Zapatillas esconde.

"Hay muchas historias detrás de esa canción pero aún no he escuchado la verdadera. Tampoco es que el tema en sí tenga alguna importancia. Pero fue una noche graciosa... cuando quieras te la cuento tomando un vino querido @IbaiLlanos" escribió Dani Martín.

Ojalá su encuentro sea público y sobre todo próximo. Nos morimos de ganas por ver esa conversación sobre lo que esconde Zapatillas.