‘Qué rico fuera’, la inesperada colaboración de Ricky Martin y Paloma Mami

Este es un mes importante para Ricky Martin. El cantante se ha convertido en un icono de la comunidad LGTBi y está centrado en defender la causa en el mes del orgullo. De hecho, ha hablado del tema en una entrevista con People en la que ha confesado que cuando salía con mujeres no engañaba a nadie y que, realmente, estaba enamorado de ellas.

También ha contado que en una entrevista que le hizo Bárbara Walters en 2000 se sintió violado por la insistencia en sacar a relucir su sexualidad. fue una entrevista que le marcó y que supuso un punto de inflexión en su vida. Ahora, con la perspectiva del tiempo, reconoce que hubiera estado bien haber reconocido en ese momento que era gay, pero estaba confundido y no lo tenía tan claro. Además, sentía miedo y, por eso, optó por una evasiva.

Pero no es lo único que se trae entre manos este mes el portorriqueño. Lleva unas semanas sembrando el misterio. “Same secret project. 2nd day shoot. let’s do this!”, escribía hace justo una semana junto a una foto en albornoz junto a una bañera.

Colaboración inesperada

No dio más detalles de ese proyecto secreto en el que está trabajando. No sabemos si tiene que ver con el proyecto que acaba de anunciar. El caso es que tiene colaboración con Paloma Mami.

Si hay algo que ha marcado la carrera de Ricky Martin es la capacidad de adaptación a las distintas tendencias que se van sucediendo. Eso nos ha visto verle en su versión más pop, en la más latina o, ahora, en la más urbana.

Qué rico fuera es el tema que les ha unido y que todavía no sabemos cuándo vamos a poder escucharlo. “Me junté con la leyenda y montamos una bomba. Están ready ⁉️⁉️⁉️⁉️ 🤯🥵 @ricky_martin”, escribía la joven chilena de 21 años. Una diferencia de edad y de generación que no ha supuesto un impedimento para unir fuerzas.

“¡¡Que se preparen!!🔥🔥🔥🔥”, comentaba Ricky Martin sobre lo que nos espera con esta canción que comparte con una de las nuevas promesas más potentes de la escena urbana.