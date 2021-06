Artistas que cantaron con sus ídolos: estas son las canciones con las que cumplieron su sueño

Muchas veces pensamos que, como se encuentran tan lejos de nuestro alcance, los famosos no son personas como nosotros. Sin embargo, debemos mirar un poco más allá de ese momento en el que dieron con la tecla del éxito y comprobar que también son humanos, con sus caprichos y sus rarezas, y que es muy probable que también tengan otros sueños que les quedan por alcanzar.

Algunos de ellos están relacionados con sus trayectorias profesionales y no solo tienen que ver con alcanzar el puesto número uno en las listas de éxitos o vender un número determinado de discos, sino con algo tan sencillo como colaborar con los artistas que admiran en una canción. Porque sí, algunos de tus ídolos han soñado con lograrlo y, más pronto que tarde, han conseguido grabar algún dueto con su artista favorito.

Aitana y Katy Perry

A más de uno le sorprendió que la californiana quisiera contar con la extriunfita para su nuevo hit, llamado Resilience. Inspirada en el confinamiento y en la capacidad de adaptación que tiene el ser humanos para acostumbrarse a determinadas circunstancias, la canción cuenta con el reconocido toque de DJ Tiësto.

Aunque Perry ha colaborado varias veces con otros artistas, todos ellos anglosajones, ha mostrado mucho interés en abrirse camino en otros mercados. En concreto, en el de habla hispana, en el que se inició en 2019 junto a Daddy Yankee con el tema Con Calma.

C. Tangana y Andrés Calamaro

¿Quién le iba a decir a Pucho que llegaría el momento en que se viera rodeado de sus ídolos haciendo lo que más le gusta? Es posible que, debido a su dedicación y sacrificio, C. Tangana estuviera seguro de que ese momento llegaría y no con cualquier artista, sino con una de las personas que más admira: Andrés Calamaro.

Y no solo eso: El Madrileño, a la vez que el autor de Flaca, repite una de las frases más recordadas de su etapa en Los Abuelos de la Nada en ese “cohete en el pantalón” en su canción Hong Kong. Para el videoclip, logró juntar por primera vez a Calamaro y el cantautor uruguayo Jorge Drexler.

Camilo y Gusttavo Lima

“Gracias, Gusttavo Lima. Te quiero y te admiro mucho. ¡Cantar a tu lado es un honor!”. Esas son las palabras que el intérprete de bigotes infinitos le ha dedicado a su compañero de profesión portugués con motivo del reciente estreno de la nueva versión en portugués de Bebé.

El colombiano se encuentra en su mejor momento profesional y no hay duda de que ha querido aprovecharlo para contar de una forma diferente este éxito, incluido en su álbum Mis manos. Camilo llevaba mucho tiempo queriendo compartir agenda con compositor brasileño y ha elegido el mejor momento para hacerlo con esta canción. No presenta cambios más allá del idioma, por lo que sigue transmitiendo esas buenas vibraciones y el ambiente veraniego ideal para esta época del año.

Lady Gaga y Tony Bennett

La también protagonista del remake Ha nacido una estrella es la perfecta encarnación de que “menos es más”. Y es que, a pesar de que nos fascine su faceta como artista del pop extravagante (desde el vestido de filetes hasta las plataformas imposibles con las que se pasea por las alfombras rojas), ha demostrado ser igual de válida o más con trabajos menos estrafalarios. Joanne y la versión de The Lady Is A Tramp que cantó junto a Tony Bennett son buenos ejemplos de ello.

De esta última se puede decir que tanto ella como el veterano crooner se mostraron muy cómodos y felices por poder versionar dicho clásico, donde la autora de Born This Way brilló sin la necesidad de configurar una estética demasiado llamativa. Solo con su voz y su presencia dejó impresionado a Bennett. Parecían sacados de una película.

Lola Índigo y Mala Rodríguez

No hay tándem mejor que el formado por dos mujeres con tanta energía como Mala Rodríguez y Lola Índigo. Dos auténticas bombas de relojería juntas en Mujer Bruja, una canción destinada al empoderamiento femenino en la que ambas demuestran la buena relación artística y personal que les une.

Además de en esta canción, bailarina y la rapera jerezana se marcaron un Problema juntas para el último trabajo publicado por La Mala, en el que transforma su habitual línea de hip hop para acercarse a sonidos latinos.

Miley Cyrus y Joan Jett

Cuando parecía que Miley Cyrus ya lo había hecho todo, desde subirse a una bola de acero totalmente desnuda en Wrecking Ball hasta formar parte de la controvertida performance de Blurred Lines en los VMA de 2013, ofrece otra vuelta de tuerca a su propuesta musical. Esta vez, con Plastic Hearts.

En su último disco, de claro corte ochentero donde no faltan las joyas y el cuero, cuenta con interesantes personalidades. Se trata de Billy Idol y Joan Jett, guitarrista de The Runaways que, años después, emprendió una carrera en solitario con The Blackhearts. En Bad Karma se compenetran tan bien que, por momentos, no es fácil distinguir quién canta cada estrofa.

India Martínez y Marc Anthony

“Es una de las cosas más bonitas que me han pasado en esta época tan difícil, y en mi vida en general… lo soñaba desde hace muchísimo tiempo, y no me lo creo todavía”, contaba India Martínez en una entrevista para El Espectadorel año pasado. Para la cordobesa, publicar una canción junto a Marc Anthony fue un objetivo cumplido gracias a Convénceme.

La cantante confesó en El Hormiguero que el encargado de presentarle a su ídolo fue Alejandro Sanz, que la invitó a su casa en Miami con la intención de que conociera al vocalista de origen. Desde el primer momento, hubo química entre ellos y finalmente fue el intérprete mismo quien le propuso hacer algo juntos.