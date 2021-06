Bad Bunny se atreve con el japonés en ‘Yonaguni’: ¡mira el vídeo y la letra!

Bad Bunny es como el meme de Mila Ximénez: No para, no para, no para. La estrella puertorriqueña es una auténtica máquina de crear hits. Lo hemos visto en los últimos años, donde nos ha regalado varios discos, llegando a ser el artista más escuchado del 2020. ¡Toda una proeza!

Este 2021, lejos de bajar el ritmo, Bad Bunny ha continuado haciendo música. ¡Y no podemos estar más contentos con el resultado! Tras lanzar 100 millones hace unos días, ahora ha llegado el momento de Yonaguni.

Esta vez el cantante canta solo. Lo hace rindiendo homenaje a una isla japonesa llamada Yonaguni. Y tenemos que reconocer que el tema engancha cien por cien.

“Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey. Dime dónde tú está, que yo por ti cojo un vuelo y a Yonaguni le llego, ey”, dice el joven en el estribillo.

Un videoclip a la altura

Bad Bunny puede presumir de apostar por unos videoclips muy cuidados. Por supuesto, Yonaguni no se queda atrás, ¡ni mucho menos! Benito, que sabe sorprender a sus seguidores y seguidoras, hace de todo en su nuevo vídeo.

Al principio vemos al joven en una clase karate, intentando romper una tabla de madera con sus propias manos. Eso sí, de momento no lo consigue. En la siguiente escena, Bad Bunny se encuentra en una fiesta jugando a pasarse una carta con la boca. Pero, sin duda, el mejor momento del vídeo son los créditos. No porque se acabe, ¡ni mucho menos! Si no porque el artista se convierte en un personaje de anime que pasea entre cerezos en flor.

Letra Yonaguni Yeah-yeah-yeah-yeah Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah Yeah-yeah-yeah-eh, yeah [Pre-Coro] Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas [Coro] Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú está', que yo por ti cojo un vuelo Y a Yonaguni le llego, oh Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú está', que yo por ti cojo un vuelo Y a Yonaguni le llego, ey [Verso 1] No me busque' en Instagram, mami, búscame en casa Pa' que vea' lo que pasa, ey Si tú me prueba', te casa', ey Ese cabrón ni te abraza Y yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a textearte Tú con cualquier outfit la parte' Mami, tú ere' aparte Shorty, tiene' un culo bien grande, eh De-Demasia'o grande Y yo lo tengo estudia'o, ya mismo me gradúo Y en la cara me lo tatúo Vi que viste mi story y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey En la disco habían mil Y yo bailando contigo en mi mente [Coro] Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú está', que yo por ti cojo un vuelo Y a Yonaguni le llego [Verso 2] Si me da' tu dirección, yo te mando mil carta' Si me da' tu cuenta de banco, un millón de peso' To'a la noche arrodillado a Dio' le rezo Pa' que ante' que se acabe el año tú me de' un beso Y empezar el 2023 bien cabrón Contigo y un blunt Tú te ve' asesina con ese mahón (¡Wuh!) Me matas sin un pistolón Y yo te compro un Banshee Gucci, Givenchy Un poodle, un frenchie El pasto, lo' munchie' Te canto un mariachi Me convierto en Itachi, eh [Puente] Yeah-yeah-yeah-yeah Bad Bunny, baby, bebé Bad Bunny, baby, bebé [Outro] 今日はセックスしたい でもあなたとだけ どこにいますか? どこにいますか? 今日はセックスしたい でもあなたとだけ どこにいますか? どこにいますか?Eh

¿Qué significan los versos en japonés de Yonaguni?

Además, es en ese momento cuando Bad Bunny se atreve a cantar unos versos en japonés. Nada más y nada menos que estos:

今日はセックスしたい

でもあなたとだけ

どこにいますか?

どこにいますか?

今日はセックスしたい

でもあなたとだけ

どこにいますか?

どこにいますか?

Que viene a signficar lo siguiente: “Quiero tener sexo hoy, pero solo contigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero tener sexo hoy pero solo contigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?”