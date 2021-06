Miguel Ángel Silvestre incendia las redes con un baile con "mucho roce"

Miguel Ángel Silvestre lleva el ritmo en la sangre y, tal y como ha demostrado en más de una ocasión, bailar se le da bastante bien. Por eso, aprovechando su estancia en México donde se encuentra rodando Los enviados, la nueva serie del ganador del Oscar Juan José Campanella que el actor va a protagonizar, el que fuera El Duque de Sin tetas no hay paraíso se ha lanzado a aprender uno de los estilos que más arrasan en estos momentos: la bachata.

“Aprendiendo bachata. Thank you so much”, ha agradecido el actor de Sky Rojo a su profesora de baile. Se trata de una profesional de la danza llamada @beckydeeve que se ha convertido en la envidia de la inmensa mayoría de seguidores de Miguel Ángel Silvestre por razones tan evidentes como la distancia física tan corta que existe entre ella y el actor.

Todo mientras llevan a cabo todo tipo de movimientos de lo más sensuales como parte de este baile latino que, al parecer, Miguel Ángel Silvestre comienza a dominar.

La Vecina Rubia a Miguel Ángel Silvestre: "Ahí hay más roce…"

Apenas ha hecho falta una hora para que la publicación de Miguel Ángel Silvestre haya causado furor en las redes sociales subiendo por completo la temperatura de Instagram, donde un mensaje era el más repetido “Ojalá ser ella”. Sin embargo, ha habido otros muchos comentarios por parte de celebs que tampoco han pasado desapercibidos, como el de Jon Kortajarena que decía: "Cómo te gusta un buen meneo".

Aunque si ha habido un comentario que no ha dejado indiferente ha sido el de la influencer La Vecina Rubia que se dirigía así al actor: "Ahí hay más roce que el que te hacen las primeras sandalias del verano. Me encanta lo bonitos que se os ve, ya quisiera yo saber bailar como ella. ¿A la vuelta me enseñas?", escribía halagando las dotes para la danza de la nueva profesora de Silvestre. "Yo te enseño... nuestro café no se enfría... cuando estés lista ... me tienes", le respondía decidido el actor propiciando otro gran aluvión de respuestas.

Desde luego no cabe duda de que Miguel Ángel Silvestre sabe perfectamente qué hacer para incendiar por completo Instagram y convertirse en el foco de todas las miradas.