Kiko Rivera entra en directo a ‘Sálvame’ para animar a su prima Anabel por la comunión de su hijo

Este Lunes, 7 de junio, Sálvame ha vuelto a dar mucho que hablar. Con la serie documental de Rocío Carrasco terminada, los temas del famoso programa vespertino han pegado un cambio. De este modo, los colaboradores han estado comentando la primera comunión del primer hijo de Kiko Rivera: Francisco.

El niño de ocho años ha celebrado su primera comunión este fin de semana. Francisco ha estado rodeado de su familia: su madre Jessica Bueno y su padre Kiko Rivera. Este último acudió junto a su mujer, Irene Rosales, y sus dos hijas.

La ceremonia tuvo lugar en Bilbao, ciudad donde el pequeño vive con su madre y la pareja de esta, el futbolista Jota Peleteuro, y el hijo de cinco añitos que tienen en común, Jota.

El evento familiar se ha organizado con total discreción para que la prensa no se entere. De ese modo, hasta el último momento no hemos conocido los invitados. Y de la familia Pantoja solo ha ido Kiko y su mujer. De este modo, la abuela, Isabel Pantoja, no ha acudido a la ceremonia. Tampoco han ido Isa Pantoja ni Anabel. Eso sí, Jessica Bueno aseguró en Viva la vida que la tonadillera había sido invitada a la comunión.

Ahora, en Sálvame, Anabel ha mostrado su descontento de no haber sido invitada. Y es que la primera de Kiko ha asegurado que ella hubiese ido a la comunión de su sobrino. Hablando sobre el tema, Anabel se ha emocionado y no ha podido evitar que se le caiga una lagrima. Y es que la colaboradora de Sálvame está muy unida a su sobrino.

La llamada de Kiko

Kiko Rivera, para animar a su prima, ha entrado en directo al programa:

“Tú ya sabes la situación que hay. Sabes que yo llevo ocho años aceptando una serie de cosas que he aceptado por mi hijo . Yo pienso en su bienestar. Nosotros somos así. Tú ya sabes que pregunté si podían venir mis familiares y eso. Yo no quiero verte así. Que estés triste así”

Además, Kiko ha dicho que ahora mismo tiene muchos problemas en su vida como para preocuparse por esto: “Si lo he aceptado yo, tú puedes aceptarlo. Te tienes que quedar con eso, que el niño es feliz”.

“He sido yo el que he tenido que estar solo, con mi mujer y mis dos hijas. Si lo acepto yo, puede aceptarlo cualquier miembro de tu familia”, ha sentenciado el joven.