Aitana y sus 100 millones de teléfonos

Parece que fue ayer cuando esperábamos con asía el primer single oficial de Aitana. Ella las tenías todas consigo: segunda finalista de la edición más mediática de Operación triunfo, un hit en el mercado junto a su compañera Ana Guerra y el carisma y el talento necesario para convertirse en esa princesa del pop que llevábamos tanto tiempo demandando. El verano de ese vertiginoso 2018 le tocaba volar sola y presentar al mundo el que iba a ser su proyecto musical. Tenía todos los ojos puestos en ella y apostó todo a Teléfono sin ser consciente de lo que realmente significaba el lanzamiento.

Este primer single, carta de presentación de Tráiler, su primer EP, fue un éxito instantáneo. Se convirtió en uno de los mejores estrenos de la historia de Spotify España, debutando también en el número 1 en las principales listas de éxitos. El videoclip superó el millón de visualizaciones en las primeras 12 horas y al acabar el día ya era el más visto de la historia de Youtube a nivel nacional.

🔥 @Aitana_ot2017 bate el récord de @VEVO_ESP en España: #Teléfono es el vídeo más visto de la historia en las primeras 24 horas pic.twitter.com/AJ1ZHW8Ylo — UniversalMusicSpain (@UniversalSpain) August 2, 2018

Estos fueron algunos de los logros que cosechó Teléfono en su primer día. Sin embargo, Aitana no guarda un buen recuerdo de aquel debut que marcó el principio de su prometedora carrera discográfica. "Recuerdo pasar un día muy malo con el lanzamiento de Teléfono. Fue muy bien en cuanto a cifras, fue una locura, pero me sentía vacía, sentía que había fallado a la gente que me seguía", me explicaba Aitana recientemente en una entrevista para LOS40. "Iba con todas con esa canción y me llevé una ‘paliza' sin querer".

Y se notaba. Se notaba que Aitana no estaba contenta, que no estaba disfrutando de la canción, a pesar de su rotundo éxito. Incluso en su regreso al plató de Operación triunfo reflejó de alguna manera todos esos miedos que venía arrastrando desde entonces. Pero sacó una valiosa lección de aquella vorágine. Aprendió a relativizar las opiniones, a darse el beneficio de la duda y a confiar siempre en lo que hace. "He aprendido en este tiempo que me tiene que dar igual los comentarios y confiar de verdad en el proyecto, porque si no lo transmito, si no transmito que yo misma creo en él, la gente tampoco va a creer".

Videoclip oficial de 'Teléfono'

Quizá por justicia divina, y porque siempre el tiempo pone las cosas en su sitio, Teléfono vuelve hoy, tres años después de su lanzamiento, a recordarnos que fue el tema que marcó la diferencia y le dio a Aitana todas las armas (y el aprendizaje) para armar un proyecto como artista y amar todas y cada una las canciones que forman parte de ella.

Hoy Teléfono ha superado los 100 millones de reproducciones en Youtube (el primer single de la artista que consigue alcanzar semejante cifra) y que pone de manifiesto, una vez más, que para gusto los colores y que lo que digan unos pocos en la red social del pájaro azul no marca ni la norma ni la tendencia. El Teléfono de Aitana ya ha sonado más de 100 millones de veces y seguro que lo seguirá haciendo porque ya forma parte de su historia y de ese imaginario colectivo que siempre seguirá cantando aquello de: "Solo cuando llueve me buscas...".