Entro en el set que ha preparado la gente de Universal Music Spain para la promoción de 11 razones. Parece una sala de conciertos. Aitana me espera ya sentada en la silla, ojeando el móvil y dándose el último retoque. Nos saludamos y charramos de algunos temas mientras el equipo se prepara para grabar. Le pregunto por el Covid, ya está totalmente recuperada, y comentamos el hecho de que su cara aparece impresa en un tren de cercanías.

Dice que está un poco nerviosa, pero apenas se le nota. No tiene nada que ver con la primera vez que la entrevisté. Fue el día después de la final de OT 2017. Ella, como segunda finalista, se enfrentaba por primera vez a la prensa con la inocencia de la edad y sin ser consciente de todo lo que se había montado fuera. Ahora parece otra, ya no es aquella adolescente anónima de San Clemente de Llobregat, pero me gusta comprobar que sigue sin perder esa naturalidad con la que se ganó a toda una generación.

Videoclip oficial de '11 razones'

"Ya he vivido lo que es sacar un disco y sé lo que ocurre dentro de mí cuando hay un lanzamiento así. Ya lo tengo más controlado, aunque 11 razones es mi segundo disco y sigo sintiendo esas cositas en el estómago. He sido muy cuidadosa con este álbum y no quiero que lleguen las entrevistas y decir algo que no sea como tiene que ser. Quiero que la gente entienda el concepto y este último año que he tenido obsesionada con 11 razones".

Obsesionada con 11 razones, pero no con el qué dirán. Quiere que guste, pero ya no le afecta lo que puedan decir esas voces más críticas, una lección que aprendió gracias a Teléfono: "Recuerdo pasar un día muy malo con el lanzamiento de Teléfono. Fue muy bien en cuanto a cifras, fue una locura, pero me sentía vacía, sentía que había fallado a la gente que me seguía. Iba con todas con esa canción y me llevé una ‘paliza' sin querer. He aprendido en este tiempo que me tiene que dar igual los comentarios y confiar de verdad en el proyecto, porque si no lo transmito, si no transmito que yo misma creo en él, la gente tampoco va a creer".

En 11 razones confía plenamente. Se siente orgullosa del disco que ha hecho junto a Mauricio Rengifo (de Cali y El Dandee) y Andrés Torres, y saca pecho por este trabajo que para ella supone un cambio fundamental. "No soy de ponerme mis canciones en el coche porque me da vergüenza, pues este disco me lo he puesto un montón de veces. 11 razones va a marcar un cambio, no sé si en el panorama musical o en mi carrera, pero en mí marca un cambio".

Si no transmito que yo misma creo en mi música, la gente tampoco va a creer

También supuso un cambio para ella Play Tour, su primera gira en solitario. Fue ese momento, después del primer concierto, cuando se creyó que valía para ser artista. "Me di cuenta que servía para esto cuando vi que era capaz de subirme a un escenario y estar una hora y media dando un concierto y levantando a la gente del asiento. Hasta entonces no paraba de preguntarme: '¿de verdad sirvo para lo que estoy haciendo?'. Si no puedo salir al escenario a defender mi disco no puedo seguir en la música".

Terminamos la entrevista hablando de un futuro tercer disco. Porque, aunque ahora toca darle a 11 razones su sitio y su espacio en el tiempo, a cualquier fan le gusta saber que su artista tiene puesto el foco en hacer más y más música. "Quiero darme mi tiempo para el próximo álbum porque quiero que sea algo tan cuidado como 11 razones, pero iré sacando canciones mientras tanto. Solo llevo tres años en esto, no me voy a retirar todavía".

