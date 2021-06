Beret tiene que ir de urgencias al hospital y los resultados no son buenos

Un emoji con una lágrima, esa es lo único que acompañaba a las imágenes que Beret ha compartido en el muro de su Instagram y que nos dejaban claro que algo ha sucedido para que haya acabado con el brazo escayolado. ¡Menudo susto!

“Qué ha pasado brother???? Cuídate muchooooooo!!!!!”, preguntaban Lérica en los comentarios. Y no eran los únicos, porque sus redes se llenaban de preguntas sobre lo sucedido y de mensajes de ánimos para que se recupérate pronto.

Hay que irse a sus historias para intentar entenderlo todo. “Menudo leñado me he pegado con el patinete”, escribía sobre un fondo negro. Después llegaban las imágenes de la sala de espera del hospital al que ha tenido que ir de urgencias tras la caída.

Y, finalmente, hemos podido comprobar que el brazo acababa escayolado, lo que no ha explicado es si se trata de una fractura, un problema de ligamentos, una torcedura o qué. Esperemos que pronto nos de algún detalle más. Lo que está claro es que va a tardar un tiempo en poder volver a tocar la guitarra.

Con proyectos en marcha

El próximo 26 de junio comenzaba su gira con un concierto en el Starlite de Marbella, veremos si se recupera a tiempo para poder volver a los escenarios. Aunque antes, tiene pendiente su cita con LOS Primavera Pop y todavía no sabemos qué va a pasar. También anunciaba, unas horas antes del golpe con el patinete, que comienza su etapa como nuevo asesor en La Voz Kids. Está claro que proyectos no le faltan, esperemos que su lesión no le impida llevar ninguno a cabo.

Ya le han llegado los primeros mensajes deseándole todo lo mejor.