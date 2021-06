El bebé del disco de 'Nevermind' de Nirvana, frustrado por el poco dinero que recibió

Pocas personas pueden presumir de aparecer en la portada de uno de los discos más escuchados y emblemáticos de la historia de la música. El bebé de la portada de Nevermind de Nirvana ha dado la vuelta al mundo, y es que el segundo disco de la banda de Kurt Cobain ha vendido más de 20 millones de copias en las tres décadas que lleva en el mercado. Además, cambió para siempre el panorama del grunge y lo elevó a una categoría superior.

El niño que aparece en la portada, sumergido en el agua, es Spender Elden, y apenas tenía cuatro años cuando fue inmortalizado para protagonizarla. Además, su cara no solo está en la carátula, sino que el merchandising ha hecho que podamos verlo en camisetas, tazas, cuadros y todo tipo de objetos. No hace falta ser un fan de la banda para conocer la cara de este bebé.

En las entrevistas que ha dado posteriormente, Elden siempre se ha mostrado sorprendido con la trascendencia que tuvo. "Es extraño formar parte de una imagen tan icónica culturalmente porque, realmente, no tuve nada que ver con ella. Mi madre tiene una historia loca. Dice que, cuando era joven, tuvo una especie de visión de que su bebé iba a estar en todas partes", contó a The Guardian en 2015.

Sin embargo, no todo han sido alegrías para el protagonista de esta icónica portada. Según recoge El País, el músico estaría frustrado por la compensación económica que ha recibido a cambio. Todos los encargados de llevar a cabo ese trabajo habrían ganado mucho más dinero que él.

La revista Time contó en un reportaje que los padres de Elden cobraron 200 dólares por someter a la sesión de fotos a su hijo, que después fue colocado con un editor gráfico en la piscina. El fotógrafo, Kirk Weddle, señaló que por la sesión, de apenas cinco minutos, había percibido la cantidad de 1.000 dólares. "A mi padre le llamó su amigo Kirk y le dijo: 'Quieres ganar algo de dinero hoy y tirar a tu hijo a la piscina?'. Mis padres me llevaron allí, al parecer me soplaron en la cara para estimular mi reflejo de inmersión, me sumergieron, me hicieron algunas fotos y me sacaron. Eso fue todo. Les pagaron 200 dólares y se fueron a comer tacos después", confesó a The Guardian en 2015.

Una de las fotografías expuestas en la muestra 'In Bloom: The Nirvana Exhibition', con motivo del 20º aniversario de la publicación de 'Nevermind' de Nirvana. / Samir Hussein/Getty Images

Con el tiempo y con la perspectiva de la edad, la ilusión de aparecer en la portada del álbum se fue diluyendo. En la revista Time volvió a señalar, en 2016, que no era todo tan bonito como sonaba. "Tío, probablemente todos en el estadio me han visto desnudo siendo un bebé. Siento que pasaron por encima de mis derechos como persona". Además, lamenta que los miembros que continúan vivos de la banda, Dave Grohl y Krist Novoselic, no se han puesto nunca en contacto con él.

Desde ese 1991, el joven no ha percibido dinero por derechos de imagen. "Todos los que participaron en el disco tienen toneladas y toneladas de dinero. Me siento como si fuera lo último del grunge. Vivo en casa de mi madre y conduzco un Honda Civic. Es difícil no enfadarse cuando oyes la cantidad de dinero que había en juego", dijo a la publicación.