Nathalie Emmanuel: La actriz de ‘Juego de Tronos’ revela cómo le han afectado sus desnudos en la serie

Juego de Tronos fue todo un fenómeno social que mantuvo a millones de personas pendientes de cada capítulo de estreno mientras duró. Aunque recibió muchos elogios, también contó con alguna crítica, sobre todo, referida al contenido sexual y la violencia contra las mujeres.

Hubo violaciones y desnudos que no pasaron desapercibidos y que generaron muchos comentarios y, de hecho, ese tipo de escenas ha marcado la carrera de alguno de sus actores. Por ejemplo, la de Nathalie Emmanuel. Ella dio vida a Missandei, la esclava que comenzó siendo la traductora de Daenerys Targaryen y terminó siendo una de sus leales consejeras.

Tanto ella como Emilia Clarke protagonizaron alguno de los desnudos más comentados. Emmanuel asegura que eso ha provocado que las ofertas para desnudarse en pantalla se hayan multiplicado tras su paso por la serie.

La repercusión de sus desnudos

“Cuando rodé Juego de Tronos acepté grabar determinadas escenas de desnudo para la serie. La percepción de ahora, en otros proyectos en los que el papel incluye desnudos, es que estaría dispuesta a cualquier cosa porque lo hice en esa serie”, ha desvelado en una conversación en el podcast Make It Reign with Josh Smith.

La actriz ha asegurado que no es fácil lidiar con eso y que ese tipo de escenas no la hacen sentir cómoda. "Hay gente que me ha desafiado proponiéndome personajes así, y les he dicho que está bien si el papel requería que me desnudase, pero que no estaba cómoda con ese nivel de exhibición y que podía llegar a otra cantidad, que es la que yo pensaba que requería el papel", explicaba.

Una negociación sobre la cantidad de desnudos en pantalla que cuando no la satisfacía terminaba con un rechazo a la oferta aludiendo diferencias creativas. “Nueve de cada diez veces la gente está mucho más por la labor de hallar una solución y quieren llegar a un acuerdo", admite dando a entender que hay margen para llegar a un punto de encuentro.

Al margen de los desnudos, lo cierto es que haber formado parte del elenco de Juego de Tronos ha abierto muchas puertas a esos actores y actrices. De hecho, a Emmanuel se le han multiplicado los proyectos.

La veremos en la nueva entrega de Fast & Furious y en Army of Thieves, la precuela de Ejército de los muertos, de Zack Snyder, que será posible gracias a Netflix.