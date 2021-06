8 canciones del verano que conoces de sobra pero tal vez no recordabas que lo fueron

A estas alturas del año, el debate es el mismo de siempre: ¿habrá una canción del verano clara, o eso ya solo forma parte del pasado?

Las personas más entradas en años recordarán los tiempos de Georgie Dann, mientras que los más jóvenes han tenido la oportunidad de bailar los pelotazos que Enrique Iglesias sacaba cada vez que se acercaba el verano. Pero más allá de estos artistas tan relacionados con el calor, vamos a recordar otros himnos de discoteca que tal vez no recordabas que un día fueron también 'la canción del verano'.

Yo quiero bailar - Sonia y Selena (2001)

...Los chicos se enamoran, ¡claro! La historia de esta canción y el dúo tras ella está vinculada con el Festival de Eurovisión. Sonia y Selena intentaron representar a España en el año 2001 con este mismo tema, pero no lo consiguieron. De las nada menos que 17 aspirantes a una selección que finalmente ganó Dile que la quiero (David Civera), ellas se conformaron con ser las novenas después de una discreta acogida entre el público. Lejos de rendirse, publicaron un disco con el nombre de la canción y el éxito durante el verano de 2001 fue abrumador. Tanto, que dos décadas después seguimos coreándola como el primer día. ¡Qué importantes son las segundas oportunidades!

We no speak Americano - Yolanda Be Cool & DCUP (2010)

La canción más conocida como 'el papamericano' apareció en nuestras vidas a la vez que el Waka Waka de Shakira. Y no, Yolanda no es el nombre de la intérprete del sencillo, sino que detrás están dos productores australianos y la voz pertenece al italiano Renato Carosone, que grabó la versión original en 1956. Del jazz de Tu vuò fà l'americano, al EDM de la que solo fue una de las canciones del verano de 2010.

Danza Kuduro - Don Omar & Lucenzo (2011)

Porque a nivel global podríamos mencionar otras canciones que también sonaron y mucho aquel verano en el que fuimos campeones del mundo. Stereo love, Alejandro, Love the way you lie, Replay... Y coincidiendo con el momento en que el reggaeton comenzaba a democratizarse, Don Omar lanzó Danza Kuduro en agosto de 2010. Eso sí, tuvo que esperar al verano siguiente para acabar convirtiéndose en la canción que sonaba en todas las fiestas y en todas las discotecas españolas, con una coreografía casi tan reconocida como la de la Macarena.

Purpurina - Alberto Gambino (2009)

Y en ese auge de la música urbana no podíamos olvidarnos del que para muchxs sigue siendo el himno que ha marcado a toda una generación. Un sample del Stand by me de Ben E. King (que ensombreció al que simultáneamente hizo Sean Kingston en su Beautiful girls), un vídeo lírico en tipografía Comic Sans bajo el título "purpurina (con letra).wmv" y varios millones de reproducciones son los culpables de la fama de un valenciano llamado Alberto Gambino. La canción llegó a nuestras vidas justo en verano de 2009 y podemos considerarla una canción del verano, pero de todos los veranos desde entonces. Tampoco nos caben dudas de que en adelante seguirá sonando en todas las discotecas, igual o más que entonces.

Aserejé - Las Ketchup (2002)

Estas cuatro hermanas cordobesas llamadas Las Ketchup también lo intentaron en Eurovisión, pero en su caso fue años después de abrazar la fama gracias a esta canción. Mucho se ha hablado de este tema desde que fuera claramente la canción del verano de 2002: ¿quién es Diego? Y sobre todo, ¿cuál es el significado de su estribillo? Después de locas teorías que intentaban descifrarlo, finalmente ha resultado ser una reinterpretación del inicio de la canción Rapper's Delight de The Sugarhill Gang, cantada por alguien con más bien poco dominio del inglés pero un cierto esfuerzo por intentarlo al menos.

La bomba - King África (2000)

En el imaginario colectivo, King África es un hombre con gafas de sol y plumas en la cabeza. Su identidad real es Alan Duffy y desde finales de los 90 es el único King África, pero hasta su llegada había toda una banda detrás de un proyecto nacido en Argentina. Gracias a La bomba, Duffy supo lo que era sonar en todas las verbenas españolas, con una canción que sin embargo no era originalmente suya: en 1998 se lanzó la primera versión de la mano de los bolivianos Azul Azul, consiguiendo un éxito mundial que después repetiría King África. Eso sí, hoy en día solo se recuerda una de las dos versiones.

Hips don't lie - Shakira & Wyclef Jean (2006)

En el verano del Amo a Laura, un viral en tiempos en los que Twitter acababa de nacer, la de Barranquilla hacía la mejor demostración de su popular movimiento de caderas y decía de ellas que no mentían. Junto a Shakira, el haitiano Wyclef Jean interpretaba unas estrofas que realmente existían desde hacía dos años antes, en 2004, pues pertenecen a su anterior canción Dance like this. Como prueba de su éxito, Hips don't lie ostenta el récord histórico a la canción que más tiempo ha permanecido en el número 1 de LOS40: ¡nada menos que 9 semanas!

El baile del gorila - Melody (2001)

Cerramos este repaso en el mismo año donde lo hemos iniciado, porque Sonia y Selena tuvieron que compartir el título de canción del verano de 2001 con un tema igualmente merecedor de él. ¿Quién no recuerda a una pequeñísima Melody enseñándonos a bailar "como los gorilas"? Un 29 de abril de 2001 vio la luz y desde entonces, con su artista ya en edad adulta, no hemos podido resistirnos a seguir coreándola junto con las canciones de otras estrellas infantiles andaluzas, como Antes muerta que sencilla (María Isabel, 2004) o Me llamo María (María Figueroa, 'la niña del pompón', 2005).