Twice nos lleva directos al verano en ‘Alcohol-Free’: ¡mira el vídeo!

Las chicas de Twice convierten en oro todo lo que tocan (en este caso, todo lo que estrenan). Prueba de ello es el lanzamiento de Taste Of Love, su décimo EP.

Este nuevo proyecto llega con un repertorio de lo más variopinto. Entre sus canciones está First Time, en cuyos créditos se lee el nombre de Jade Thirwall, integrante de Little Mix. Pero el tema principal es Alcohol-Free, y sus ritmos Bossa nova hipnotizan a cualquiera.

Alcohol-Free habla de estar "borracho/a" de amor por una persona. Pero las chicas de Twice van más allá y comparan las distintas bebidas con el/la que ocupa sus corazones.

El tema llega acompañado de un videoclip en el que también se ven las distintas bebidas y cócteles. Esto, acompañado del paisaje y del escenario coloridos y de la coreografía con la que nos deleitan, consigue trasladarnos a una velada veraniega de lo más relajante.

Pero como mencionamos en líneas anteriores, Twice convierte en oro todo lo que publica. En tan solo unas horas, su videoclip ha superado los 6,7 millones de reproducciones. ¡Menudo éxito!

Taste Of Love es el sucesor de More & More, el noveno EP que vio la luz en junio de 2020. Ocupó las posiciones más altas de las listas de éxitos de Corea, Japón y Estados Unidos, por lo que no nos extraña que lo consigan con este nuevo lanzamiento.

Y a ti, ¿qué te ha parecido Alcohol-Free?