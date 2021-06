Cualquier millennial se recordará cantando esa canción un tanto absurda, pero de lo más pegadiza que era MMMBop. Había algo que era irresistible en esa melodía de los Hanson, esa banda de hermanos de mechones rubios que triunfaron en todas las listas de éxitos a finales de los 90. Isaac, Taylor y Zac comenzaron en la industria musical en 1992, cuando solo tenían 11, 9 y 6 años respectivamente. Solo eran tres adolescentes cuando recibieron tres nominaciones a los Grammy en 1998, todo un logro para unos chavales que acababan de empezar.

El furor por este trío de jóvenes de Oklahoma llegó a tal punto que vendieron 10 millones de copias de su álbum debut, crearon su revista para fans y el gobernador de su estado natal declaró un día oficial de Hanson, el 6 de mayo. Sin embargo, por la suerte del principiante o por caprichos del destino, no tuvieron el mismo éxito con su segundo disco. En el año 2000, This Time Around registró unas ventas malas, y un tiempo después, su sello discográfico prescindió de ellos después de rechazar varias canciones.

Nunca dejaron de luchar por seguir viviendo de la música, y crearon su propio sello independiente. Desde ese momento, y con unos lanzamientos mucho menos ambiciosos (volver a registrar 10 millones de copias es algo muy difícil de repetir), siguen componiendo canciones con su propio sello. Han lanzado un total de 12 álbumes desde 1995. Su próximo álbum se titula Against the world, e iremos conociendo sus siete sencillos mensualmente. Los dos primeros ya están disponibles: Annalie y Don't Ever Change.

¿Qué fue de los Hanson? Músicos independientes, cerveza propia ¡y 14 hijos!

Familia numerosísima

Más sorprendente es la vida personal de los hermanos. Los tres cantantes conocieron a sus actuales parejas en conciertos, y desde entonces no se han separados de ellas y han formado familias numerosas. Entre los tres suman 14 hijos. El hermano mayor, Isaac, tiene ya 40 años, y tiene tres hijos. El mediano, Taylor, que siempre fue el vocalista principal, tiene 38 años, lleva dos décadas con su mujer y tiene siete hijos. El hermano pequeño, Zac, el batería de la banda, tiene 35 años y cuatro hijos.

Con estas grandes familias, se podría pensar que los Hanson tienen poco tiempo para juntarse y seguir haciendo música, pero siempre han declarado que se sienten como una gran familia y comparten las horas de ensayos, las giras y aprovechan cualquier ocasión para verse.

En cada concierto, mucho menos masificado que antes, tocan la música creativa que sienten que los representa, aunque también apostaron por diversificarse con otro proyecto: una compañía cervecera a la que llamaron Hanson Brothers Beer. Incluso, a una de sus cervezas artesanales la bautizaron Mmmhops.

Controversia en las redes sociales

Siempre han defendido que la familia y los valores relacionados con la fe son lo primero para ellos, pero han cometido algunos errores en las redes sociales que los han llevado a la cancelación por parte de algunos fans.

A raíz de la muerte violenta de George Floyd, los seguidores inundaron las redes sociales para preguntarles a los miembros de Hanson cuál era su posición. Todos expresaron su opinión.

Isaac escribió: "¡Somos todos una familia! ¡El racismo está mal!". Por su parte, Zac dijo: "El racismo está mal, pero simplemente decir que denuncio el racismo en una publicación no salvará la vida del próximo joven negro que lo encuentre, o la próxima víctima de una brutalidad imprudente... Si ponemos nuestra confianza en Dios todo es posible". Taylor honró a Floyd con una publicación en la que reconocía el aniversario de la masacre de Tulsa de 1921.

Pero no fue suficiente para apaciguar a algunos seguidores. Los críticos notaron que entre los tres hermanos, ninguno usaría la frase Black Lives Matter. Después de mucha presión, aclararon su posición en una publicación que decía: "No hay duda de que creemos que las vidas de los negros importan".

Una vez que se puso fin a esa controversia, surgió otra. En noviembre de 2020, Zac se disculpó por una cuenta de Pinterest ahora eliminada. El hermano menor de los Hanson usó la plataforma de redes sociales para compartir lo que la revista Vice describió como "un montón de memes a favor de las armas, muchos de ellos eran racistas, tránsfobos, homófobos y sexistas". En una de las publicaciones, se comparaba el derecho a usar un arma con el derecho de la activista negra Rosa Parks a sentarse en un autobús.