La noche que el flamenco cautivó para siempre a Madonna... y fue gracias a Miguel Bosé

No es ningún secreto la pasión de Madonna por el flamenco. En infinidad de ocasiones la ‘ambición rubia’ ha demostrado lo mucho que le gustan los bailes y cantes de origen andaluz. Aunque ya en el vídeo de La isla bonita de 1987, aparecía con un traje de faralaes, lo que realmente dejó hechizada a la artista fue la fiesta flamenca a la que le llevó Miguel Bosé cuando visitó nuestro país en Noviembre de 1998. Desde entonces, sus cumpleaños, sus giras o su lista de Spotify rebosan de guiños a la guitarra española, a los lunares y a las peinetas o al zapateado y las palmas.

“Tengo una extraña conexión con la cultura española”

Madonna ha venido muchas veces a España. Bien como parte de sus giras mundiales, para promocionar sus discos o para que fuera escenario de sus videoclips (grabó Take a bow en una plaza de toros malagueña). Desde el verano de 1990, cuando ofreció sus primeros conciertos en Madrid, Vigo y Barcelona (dentro de The Virgin Tour) la Ciccone ha regresado en 2001 (con 'Drowned World Tour'), en 2008 y 2009 (con Sticky & Sweet Tour), en 2012 (The MDNA Tour) y en 2015 (Rebel Heart Tour).

Miguel Bosé llevó a Madonna a una fiesta flamenca organizada en su honor en la casa de Piedad Aguirre, la hermana de Esperanza

La artista de Michigan ha confesado siempre su conexión con nuestro país. Incluso llegó a calificarla de “extraña” en una entrevista para ‘Lo + 40’, realizada en 2003 por Sira Fernández. Durante la charla en el hotel The Dorchester, cercano a su domicilio londinense, reveló: “No sé, tengo una extraña conexión con España y con la cultura española, me encanta la música española y cantar canciones en español”. Y añadía “no sé, a lo mejor he tenido que ver algo con España en una vida anterior o algo similar, quizás durante la Inquisición, nunca se sabe”.

Miguel Bosé: “Te invitaré a ver flamenco esta noche”

En Noviembre de 1998, Madonna se desplazó a Madrid para presentar su nuevo disco, Ray of light. Fue una visita muy especial e inolvidable para ella. Porque, además de su recorrido promocional por los medios de comunicación, o de su paseo por el Museo del Prado, hubo algo que le dejó una huella imborrable: la fiesta flamenca a la que le invitó Miguel Bosé.

La diva del pop acudió al programa que presentaba el autor de Bandido en TVE, Séptimo de Caballería, y entre ambos se estableció “una complicidad absoluta y total”, como recordaría Bosé años después. Durante la entrevista, hablaron de seducción y Madonna declaraba que "la manera de conquistarme es la indiferencia". A continuación, Bosé le prometía: "Te invitaré a ver flamenco esta noche".

Esa noche, Madonna quedó rotundamente conquistada por el flamenco. Efectivamente, Miguel Bosé cumplió con su palabra y la llevó a una fiesta flamenca organizada en su honor en la casa de Piedad Aguirre. La hermana de Esperanza. Sí, la antigua presidenta de la Comunidad de Madrid. Allí estaban también Pedro Almodóvar, Rosario Flores o Marta Sánchez. Cuentan los presentes en el sarao, que la cantante disfrutó hasta la madrugada, copa de vino en mano, y que le entusiasmó el baile de Sara Baras y la música de Ketama y La Barbería del Sur. También que hizo buenas migas con Antonio Carmona.

Madonna, cuando visitó LOS40 en 1998. Junto a ella, Luis Merino, el entonces Director de Cadenas Musicales. / ARCHIVO LOS40

Madonna: “Anoche me lo pasé genial”

Al día siguiente, 18 de Noviembre, en la agenda de la artista figuraba una entrevista en los estudios centrales de la Cadena SER. Junto a Gemma Nierga, estaban Julián Ruiz (M80) y Toni Sánchez (Los 40 Principales). Con la resaca del vino de la velada nocturna, la artista contó: “Anoche me lo pasé genial. Miguel Bosé me llevó a una casa, a una fiesta en una casa, y apareció un grupo de gitanos y bailaron flamenco y tocaron la guitarra flamenca toda la noche. Fue muy divertido. Fue una noche magnífica. El día anterior fui al Prado”.

Madonna siempre ha rememorado aquella juerga flamenca. Veinte años después, en una entrevista para El Mundo declaraba: "Nunca olvidaré la noche que Miguel Bosé me llevó a ver flamenco. Fue simplemente increíble, algo hermoso y mágico".

Aunque ya antes había hecho un guiño al género en su vídeo de La isla bonita, en el que aparece con un traje de faralaes rojo, fue esa fría noche madrileña de 1998, cuando Madonna se quedó absolutamente prendada con el flamenco... y fue gracias a Miguel Bosé.

Flamenco en sus cumpleaños

El caso es que el flamenco ha seguido presente en la vida de Madonna y en sus fiestas de cumpleaños del 16 de Agosto. En 2012, en Niza, invitó a los Farruco para que bailaran. Antonio Fernández Montoya, Farru, contaba en Revista la Flamenca: “Al verme en el centro de la pista bailando Billie Jean con mis manos rodeando la cintura de Madonna fue algo que en ese momento no creía”. Y Farruquito decía en Chalaúra.com: “Hace unos meses nos llamó Madonna para bailar en su cumpleaños. En Niza. En la casa de unos amigos. Le preguntan qué quiere por su cumple y dice que flamenco. Había montado una tarima, con sus micros y todo y allí estuvimos. Y ella emocionada”.

En 2015, para para festejar sus 57 años, organizó una fiesta con temática ‘Spanish Gypsy’ en su casa de los Hamptons. A los invitados les encantó el show flamenco que la artista contrató para la ocasión.

En 2018, Madonna cumplía 60 años y organizó una celebración por todo lo alto en Marruecos. Quiso que actuara Rosalía y, como gran admiradora de la intérprete de Malamente ‘tra tra’, puso todo su empeño en ello. “Adoro a Rosalía. Es increíble, de verdad, porque es única... es una fantástica cantora de flamenco”, declaraba la diva en una entrevista de Mónica Ordoñez para LOS40 Classic. En ese momento, la artista catalana todavía no tenía la repercusión internacional que alcanzaría poco después. Pero no pudo ser: “querían cobrar una cantidad extraordinaria de dinero”.

Flamenco en sus conciertos

Madonna también incluye pinceladas de flamenco en sus giras. Por ejemplo, en Rebel Heart Tour 2015-2016, contó con la bailaora Sonia Olla, que fue la coreógrafa y encargada de enseñar a la diva del pop los pasos flamencos. También contó con la voz de Ismael Fernández en La isla bonita. Y es que en sus tours mundiales, la canción de True Blue (1986) ha evolucionado hasta llegar a convertirse en una versión flamenca.

Según contaba Sonia Olla en la Cadena SER, Madonna, como alumna fue buena, aunque: “para flamenca, flamenca, hubiera necesitado más tiempo de aprendizaje”.