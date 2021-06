Beatriz Luengo o Sara Sálamo, horrorizadas por la violencia vicaria en el caso de las niñas de Tenerife

El caso de la desaparición de las niñas de Tenerife, Anna y Olivia, nos ha dejado el final que nadie quería. Las fuerzas y cuerpos de seguridad encontraban ayer por la tarde el cuerpo sin vida de una de las pequeñas desatando una ola de horror y consternación entre cualquier ser humano con sentimientos. Las reacciones de anónimos y gente del espectáculo como Anabel Pantoja o Tamara Gorro se suceden con un único punto en común: la consternación por la violencia vicaria. Beatriz Luengo o Sara Sálamo han sido algunas de las últimas celebs en dejarlo claro en sus redes sociales.

Tanto la actriz canaria como la cantante madrileña son desde hace tiempo mujeres que no se dejan amedrentar por el machismo imperante de esta sociedad. Una situación que les ha valido comentarios vomitivos en las redes sociales que siempre han denunciado. En esta ocasión tanto Sara como Beatriz han expresado lo que millones de españoles sienten desde la tarde de ayer.

"O acabamos con la lacra del MACHISMO de una vez, o nos seguirán matando a nosotras y a nuestros niños… Esto es insoportable. Si ya no encuentran forma de controlarte y maltratarte como pareja poorque has conseguido salir de ahí, buscan la manera de hacerte el daño más terrible e irremediable mediante tus hijos... ¡El machismo no solo nos mata a nosotras! ¡Cuánto dolor! Esto es terrible" escribía Sara Sálamo tanto en su perfil oficial en Twitter como en Instagram.

La intérprete dejaba además una frase que debería estar grabada a fuego en la conciencia de todos: "Un maltratador NUNCA puede ser un buen padre". Beatriz Luengo tampoco se quedó atrás a la hora de condenar esta terrible noticia que ha conmocionado a España.

"Una vez escuché en televisión a una mujer decir: - cuando pierdes a tu marido te llaman "viuda", cuando pierdes a tus padres "huérfana" pero cuando pierdes a un hijo… (hacia una pausa y miraba a cámara con los ojos llenos de lágrimas y casi sin voz decía); - Cuando pierdes a un hijo, ESO no tiene nombre. Hoy lloro a mares porque no me imagino como se debe sentir #beatriz que ha perdido a sus dos hijas. Y lo más triste es que la gente de alrededor decía: es un buen padre… 😞 Ojalá arda en el infierno esta vida y 7 más. Perdón la rabia. Descansen en paz estos dos ángeles y ojalá su familia encuentre fuerza para seguir adelante. Que dolor Dios mío… 😢".

La violencia vicaria, la ejercida contra los hijos para hacer daño a una mujer, se ha cobrado dos nuevas víctimas en nuestro país mientras desde algunas posiciones políticas se sigue negando que exista una violencia sistemática hacia las mujeres. En los últimos 9 años, 39 menores han sido asesinados por la violencia vicaria. En LOS40 solo podemos unirnos al dolor de la madre que ha perdido a sus dos hijas. DEP.