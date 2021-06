Alicia Keys: Habla en ‘El Hormiguero’ de su primer sueldo, su pedida de mano o su encuentro con Obama

Alicia Keys ha decidido contar su vida en una biografía que nos desvela cómo pasó de la nada al todo. En More Myself: A Journey cuenta cómo se crio en uno de los barrios más conflictivos de Nueva York que estaba lleno de drogadictos, prostitutas, chaperos, proxenetas y otros delincuentes.

Para sobrevivir en la que era conocida como ‘la cocina del infierno’ ella intentaba pasar desapercibida y eso pasaba por no recurrir a los colores que llamaran la atención, no ir muy destapada y con maquillaje o llevar gorras para intentar pasar lo más escondida posible. Todo eso le privó de su feminidad.

Todo empezó a cambiar cuando una de sus vecinas se mudó y no pudo llevarse su piano que acabó regalándole a ella. Encerrada en casa empezó a aprender a tocar aquellas teclas y su vida cambió para siempre.

El principio de todo

Uno de los cazatalentos del momento, Clive Davis, un viejo conocido de la industria se fijó en ella, pidió ayuda a Oprah Winfrey y aquella chica acabó consiguiendo que su álbum debut, Songs in a Minor fuera todo un éxito.

Ahora acumula una gran fortuna, vive feliz junto a su marido y dos hijos y es una de las personas mejor codeadas entre las celebrities. Su biografía llegará a España el 16 de junio, pero ya ha decidido presentarla en El Hormiguero a través de una video llamada.

Anécdotas en El Hormiguero

Habló, entre otras causas, de su compromiso con la lucha contra el sida que le ha llevado a protagonizar algún gran momento junto a Bono y Barack Obama. “Nos invitó para hablar de un proyecto sobre retrovirales para África. Yo pensé que era una locura de vida..., Bono se puso a tocar la guitarra y el presidente a cantar y canta genial, tiene estilo, tiene actitud”, le confesó a Pablo Motos sobre aquel encuentro.

También han hablado del primer piano propio que tuvo. "Era muy joven y había un piano precioso en la discográfica, Columbia Records", recordaba la cantante. “Me dijeron que si firmaba me lo regalaban, y yo dije que sí rápidamente. Afortunadamente tenía un buen manager y se encargó de comprobar que las condiciones del contrato fueran buenas antes de firmarlo”, añadía.

Con el primer contrato llegó su primer sueldo, algo importante para cualquiera y más para ella que venía de orígenes muy humildes. “No me lo podía creer, mis amigas me animaban a comprarme cosas, pero yo era muy cuidadosa porque me críe con poco dinero, al final me gasté unos 3.000 dólares en una cazadora, un cinturón y unas zapatillas", confesó, “pero como no sabía si era el primero y el último, si vendrían más... me arrepentí y lo devolví todo".

Y entre anécdota y anécdota también ha contado cómo fue su pedida de mano por parte de su marido, el productor Swizz Beatz. “Yo no tenía ni idea, fue muy espontáneo. Se levantó muy temprano, cosa que nunca hace, y me mandó un mensaje para quedar en el puerto con unos amigos", empezó relatando, “nos subimos a un barco y, después de nadar un rato porque soy como una sirena y es difícil sacarme del agua, fuimos a la parte delantera. Allí se puso de rodillas para pedírmelo". Y evidentemente dijo que sí.

Una vez más Alicia Keys ha demostrado el buen talante y talento que tiene y estamos deseando tener esa biografía en nuestras manos.