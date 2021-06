‘El señor de los anillos’ tendrá una nueva película (además de la serie) llamada ‘La guerra de Rohirrim’

Buenas noticias para los fans de El señor de los anillos: la productora original de la trilogía de Peter Jackson, New Line Cinema, ha confirmado que está preparando en colaboración con Warner Bros. una película en formato largometraje de animación que servirá de precuela a La comunidad del anillo, Las dos torres y El retorno del rey.

La noticia llega en un momento dorado para la saga fantástica ideada por J. R. R. Tolkien en 1954: las tres películas originales se reestrenaron en cines hace unas semanas con motivo del 20 aniversario del lanzamiento de La comunidad del anillo y batieron récords de taquilla. Al mismo, tiempo Amazon Studios prepara una monumental y millonaria serie de LOTR contextualizada en aquella Segunda Era de la Tierra Media en la que «se forjaron los grandes poderes, nacieron gloriosos reinos que después cayeron en ruinas y algunos héroes fueron puestos a prueba por el reino de las tinieblas». Quedan Edad Media, orcos, elfos y hobbits para rato.

El universo de Tolkien sigue más vivo que nunca y por eso New Line Cinema, que también co-produce la nueva serie de LOTR en colaboración con Amazon, ha decidido sacar adelante esta precuela de la trilogía de Peter Jackson. Se llamará La Guerra de Rohirrim, se situará un 250 años antes de los acontecimientos que vimos en La comunidad del anillo, nos trasladará al tenebroso Abismo de Helm (lugar en el que vivimos una de las batallas más épicas de la historia del cine, cortesía de Las dos torres) y su protagonista será el entonces rey de Rohan, Helm Hammerhand.

Los responsables de elaborar el guion serán Jeffrey Addis y Will Matthews, dos veteranos del cine fantástico conocidos por escribir para Netflix Cristal Oscuro: La era de la resistencia, mientras que el director del proyecto será Kenji Kamiyama, un icono dentro del anime japonés, director de varias películas de Ghost in the Shell e ideólogo de la aún en producción Blade Runner: Black Lotus.

Además, algunos de los artistas que trabajaron con Peter Jackson en su trilogía original y, posteriormente, en las películas de El Hobbit, formarán parte de este proyecto. Uno de los nombres más potentes es el de Philippa Boyens, quien se alzó con el Óscar a mejor guion por El retorno del rey, quien actuará como asesora para que La Guerra de Rohirrim mantenga la esencia visual y temática de la trilogía de El señor de los anillos.