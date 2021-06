Ángel Martín, al borde del llanto, manda un duro mensaje a la prensa sensacionalista: “¡Son niñas!”

Esta mañana Ángel Martín se ha convertido en la voz de España. El desconcierto y el horror producido tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la pequeña Olivia ha sacudido la prensa nacional e internacional. Decenas de países de todo el mundo han abierto titulares con el truculento caso del asesinato, a menos de su padre, de una de las dos pequeñas desaparecidas, en lo que supone un claro caso de violencia vicaria, la peor forma de machismo y una de las muestras más crueles y rastreras de violencia de género que uno pueda imaginarse.

Sin embargo, muchos medios de comunicación se han sumado al carro del sensacionalismo a la hora de tratar el caso, ofreciendo detalles en torno a todo lo que tiene que ver con el asesinato, las formas en las que se produjo y hasta proyectando algunas imágenes del desplazamiento del cuerpo. La ola de indignación ante la falta de sensibilidad y ética periodística de algunos diarios y televisiones no se ha hecho esperar, y Ángel Martín ha sido uno de los principales abanderados de la causa.

«Anoche, al llegar a casa, me encontré de morros con la foto de las crías que su padre se llevó hace unos meses, me temí lo peor y, efectivamente, fue lo peor», arranca el humorista en su matinal informativo, que generalmente suele tener un tono de comedia, solo que esta vez, claramente dolido ante la gravedad del asunto, el cómico ha apostado por la seriedad frente a la comedia.

Informativo matinal para ahorrar tiempo [11/06/21] pic.twitter.com/b9AaDo5SEg — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) June 11, 2021

«Como he trabajado en la tele el informativo de hoy quiero usarlo solo para una cosa: son niñas, ¿vale? ¡Son niñas! No convirtáis esto en un campeonato por ver quién puede contar los detalles más sórdidos, o consigue las fotos o los vídeos más emotivos para que su audiencia llore más que la del otro. No camufléis morbo para el rótulo de "investigación" o "última hora". Y le pediría lo mismo a los periódicos digitales: son niñas», continúa Martín.

«No busquéis el clickbait para meter una publi antes de ver el vídeo que hayáis montado y su puta madre, no hagáis eso, ¿vale? Si vais a tratar el tema tratadlo siendo totalmente conscientes de que cada palabra, cada vídeo o cada imagen que decidáis que vais a usar casi seguro va a ser un disparo al corazón de la familia que la acaba de perder. Poneos en su lugar y tratad el tema como si la cría que ya no está fuera la vuestra».

En los últimos segundos del informativo a Ángel Martín se le entrecorta la voz por la emoción. «Ha quedado bastante tiempo, pero yo qué sé... Tampoco pasa nada por que tengamos diez segundos para pensar, hostia», dice, al borde del llanto. «Os quiero mucho. A hacer cosas, venga».