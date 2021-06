Así será la edición especial de ‘All Things Must Pass’ de George Harrison por su 50 aniversario

Tan solo habían pasado unos meses desde que los Beatles se habían separado y sus integrantes habían optado por tomar caminos diferentes. En ese año 1970, George Harrison comenzó una nueva era en su carrera musical con el lanzamiento de su tercer disco, All Things Must Pass. En él pudo demostrar su gran capacidad compositiva, que siempre se había mantenido en un segundo plano detrás de Paul McCartney y John Lennon. Harrison siempre se caracterizó por ser el más discreto y callado de los cuatro de Liverpool, y ahora tenía la oportunidad de desplegar toda su creatividad.

Lo hizo sin perder de vista los sonidos del pasado que le habían consolidado como una pieza clave en la música. De hecho, Ringo Starr lo acompañó en algunas de las pistas del disco, además de otros grandes nombres como incluidos Peter Frampton o Eric Clapton, y contó con Phil Spector como productor del álbum. Como resultado, All Things Must Pass se llenó de algunas de las piezas que Harrison había compuesto que no habían tenido cabida anteriormente en ninguno de los discos de los Beatles.

Cuando se cumplen 50 años de este lanzamiento, verá la luz una nueva edición limitada producida por su hijo Dhani. La ambiciosa recopilación cuenta con 70 temas, incluidas 42 sesiones inéditas hasta ahora, además de improvisaciones de estudio y otras grabaciones. No faltarán recortes y material impreso que incluye notas de archivo, anotaciones de todas las canciones y fotografías raras. Su lanzamiento está previsto para el 6 de agosto.

También se pondrá a la venta una edición de super lujo, que cuenta con una caja de madera con un álbum de fotos ampliado elegido para la ocasión por Olivia, la viuda del músico. Además, tiene un marcador de madera creado con un roble talado en casa del músico y réplicas a escala de él y de los gnomos que aparecen en la mítica portada original.

"Aportar mayor claridad sonora a este disco fue siempre uno de los deseos de mi padre, y era algo en lo que estuvimos trabajando juntos hasta su fallecimiento en 2001", dice su hijo Dhani Harrison en un comunicado. "Ahora, 20 años después, con la ayuda de la nueva tecnología y el extenso trabajo del mezclador Paul Hicks, hemos cumplido este deseo y os presentamos este lanzamiento muy especial del 50 aniversario de quizás su mayor obra de arte".

Las sesiones de grabación de este álbum empezaron tan solo seis semanas después de la ruptura de los Beatles. No fue su primer lanzamiento en solitario, Harrison ya tenía dos más en el mercado con un carácter experimental e instrumental. All Things Must Pass fue el que más éxito comercial y crítico obtuvo. Contiene grandes canciones como What is life o My Seet Lord. Para ir abriendo boca de cara a este nuevo lanzamiento, ya podemos escuchar una versión de Run of the Mill (Take 36) en todas las plataformas digitales.

Fue la forma con la que Harrison demostró que era mucho más que un miembro secundario de uno de los grupos más importantes de la música. Con un disco completamente revolucionario cuyas canciones siguen sonando innovadoras y modernas hoy en día, cinco décadas después. Y sin olvidar unas letras más que oportunas en las que reflexiona sobre temas existenciales de forma poética y cuidadosa.