Dua Lipa logra algo casi imposible: destronar al rey musical británico de la última década

Dua Lipa ha conseguido algo que solo está al alcance de unos pocos elegidos. La artista acaba de ser nombrada como la artista más reproducida del año 2020 por la industria musical británica. El organismo que cuantifica las reproducciones de streaming, televisión y radio ha colocado a la solista londinense en lo más alto del top gracias a las canciones incluidas en las diferentes ediciones de Future Nostalgia.

Todo un acontecimiento que no se producía desde el año 2016 ya que en los tres años anteriores este listado sólo había tenido un nombre propio y un único apellido: Ed Sheeran. De hecho, el artista británico había conseguido el título durante 5 de los últimos 6 años. Sólo Coldplay había conseguido romper su reinado en el 2016 y ahora se ha vuelto a reproducir en 2020 con Dua Lipa.

El músico no ha ido muy lejos en la clasificación de este año y es segundo por detrás de la vocalista y por delante de otra artista, en este caso estadounidense: Ariana Grande. En el Top 10 figuran grandes artistas de talla mundial como The Weeknd, Little Mix o Coldplay que dan idea de la gesta conseguida por Dua Lipa y su más reciente proyecto discográfico.

"Muchas gracias a todos por escucharme y disfrutar de mi música durante 2020. Estoy increíblemente orgullosa de ser la artista más reproducida en todo Reino Unido. Solo quería que Future Nostalgia llevara algo de felicidad a la gente durante un momento muy difícil. Gracias a todos los que me apoyaron y a PPL por el gran trabajo que hace asegurando que los artistas y músicos cobren cuando su música es reproducida" ha explicado Dua Lipa en un comunicado

Por raro que pueda parecer, el listado de canciones no está comandado por ninguna de las canciones del disco de la londinense sino por Blinding lights de The Weeknd. Don't start now ocupa el segundo puesto por delante de Higher Love de Kygo y Whitney Houston.