La nueva canción de Dua Lipa se llama Can they hear us?

Dua Lipa está en uno de los mejores momentos de su carrera musical. Con el mundo aún descubriendo y disfrutando de Future Nostalgia, el álbum que ha sido el entretenimiento y banda sonora de millones de personas en esta pandemia, los rumores y comentarios sobre tu tercer disco se dispararon esta semana tras unas declaraciones del presidente de su sello discográfico. Y casi sin darnos cuenta, la británica acaba de estrenar nueva canción.

Su nombre es Can they hear us? pero desafortunadamente para todxs nosotrxs, no formará parte de su comentadísimo y esperadísimo tercer disco. La cantante londinense ha prestado su talento para la banda sonora original de la película Gully.

Con una intro jazz y un toque rhythm and blues, Dua Lipa vuelve a lucirse con este espectacular medio tiempo que se pega desde la primera escucha. Dramática, pegadiza y 100% cinematográfica esta Can they hear us? se convierte en una de las primeras colaboraciones para el cine por parte de la solista inglesa.

"Can they hear us?/ Blame it on my mind, blame it on delirious/ We all die, but right now I feel like livin'/ Can they hear us?" canta la británica en una de las estrofas que pondrán banda sonora a una película dirigida por Nabil Elderkin quien dirigiera a la propia artista en el videoclip de Don't start now. La BSO incluye también canciones de 21 Savage, ScHoolboy Q, Ty Dolla $ign, Miguel...

Lo que deja claro Can the hear us? es que no hay registro que se le resista a la voz de esta talentosa artista que ha acaparado el protagonismo de los premios Brit y los Grammy. Y eso de cara a ese tercer proyecto musical es un auténtico tesoro.

De hecho, su compañía ya dejó claro que "será completamente diferente. Ella se está tomando un tiempo para mentalizarse completamente del concepto del álbum, pero su fé en sí misma y su creencia de que puede lanzar algo completamente diferente y genial no deja de crecer".